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Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Петриковское месторождение сегодня самое перспективное по добыче калийной руды. По оценкам геологов, запасы – чуть менее 2 миллиардов тонн, рассказали в проекте «Сделано».
Открыто в 60-х, разведка проведена в 70-х. Строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове – масштабный инвестпроект «Беларуськалия».
Здесь будут выпускать 1,5 миллиона тонн удобрений в год с возможностью нарастить в два раза. С такими показателями у Петрикова есть все шансы опередить Солигорск.
Юрий Петровский, директор Петриковского рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:
В планах – добывать не менее 8 миллионов тонн руды и производить из нее около 1,5 миллиона тонн удобрений. Кстати, порода здесь залегает глубже, чем в Солигорске, – местами ниже километра под землей.
Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Петриковское месторождение сегодня самое перспективное по добыче калийной руды. По оценкам геологов, запасы – чуть менее 2 миллиардов тонн,...
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