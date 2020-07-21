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Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Петриковское месторождение сегодня самое перспективное по добыче калийной руды. По оценкам геологов, запасы – чуть менее 2 миллиардов тонн, рассказали в проекте «Сделано».

Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

Открыто в 60-х, разведка проведена в 70-х. Строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове – масштабный инвестпроект «Беларуськалия».

Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

Здесь будут выпускать 1,5 миллиона тонн удобрений в год с возможностью нарастить в два раза. С такими показателями у Петрикова есть все шансы опередить Солигорск.

Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

Юрий Петровский, директор Петриковского рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:
У нас уже создано более 500 вакансий, из которых освоено и заполнено штатных единиц больше 300. «Белкалием» было вложено большое количество денег в дороги. В частности, это порядка 4 миллионов белорусских рублей.

Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

В планах – добывать не менее 8 миллионов тонн руды и производить из нее около 1,5 миллиона тонн удобрений. Кстати, порода здесь залегает глубже, чем в Солигорске, – местами ниже километра под землей.

Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.

Люди в материале: Юрий Петровский

 
 
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Новости Беларуси. Петриковское месторождение сегодня самое перспективное по добыче калийной руды. По оценкам геологов, запасы – чуть менее 2 миллиардов тонн,...
 
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