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И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чем еще сегодня богаты недра Беларуси? Рассказали в проекте «Сделано».
Песок. Разведанных запасов – на поколения вперед. Беларусь в пятерке мировых лидеров по добыче торфа. Питьевой воды в стране безмерное количество.
Хорошая сырьевая база и для цементной отрасли: геологи разведали новые месторождения меловых пород. Не прекращаются поиски черного золота.
Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:
Обнаружен новый приток нефти под Светлогорском. На Речицком месторождении пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин. В историю попали также Хойники.
Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:
Разведаны горючие сланцы, бурые угли, железные руды, гипс, промышленные воды и еще с десяток полезных ископаемых, включая золото.
Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Чем еще сегодня богаты недра Беларуси? Рассказали в проекте «Сделано». Песок. Разведанных запасов – на поколения вперед. Беларусь в пятерке...
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