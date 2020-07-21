ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чем еще сегодня богаты недра Беларуси? Рассказали в проекте «Сделано».

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Песок. Разведанных запасов – на поколения вперед. Беларусь в пятерке мировых лидеров по добыче торфа. Питьевой воды в стране безмерное количество.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Хорошая сырьевая база и для цементной отрасли: геологи разведали новые месторождения меловых пород. Не прекращаются поиски черного золота.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:
Работа нашего предприятия в 2020 году характеризуется траекторией хорошего роста. Свидетельством тому является открытие сразу трех новых месторождений. Если брать такие составляющие успеха, как строительство скважин, то ожидаемые объемы бурения составят цифру порядка 170 тысяч метров проходки, что в три раза больше, чем наша компания бурила, например, в 2000 году. 

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Обнаружен новый приток нефти под Светлогорском. На Речицком месторождении пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин. В историю попали также Хойники.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Александр Ляхов, гендиректор ПО «Белоруснефть»:
Из новых скважин мы впервые в прошлом году добыли более 100 тысяч тонн нефти. То есть это те скважины, которые пробурены именно в текущем году. Это труд людей, техника и технологии, которые мы сегодня применяем в этом процессе.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Разведаны горючие сланцы, бурые угли, железные руды, гипс, промышленные воды и еще с десяток полезных ископаемых, включая золото.

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси

Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.

Люди в материале: Александр Ляхов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чем еще сегодня богаты недра Беларуси? Рассказали в проекте «Сделано». Песок. Разведанных запасов – на поколения вперед. Беларусь в пятерке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика