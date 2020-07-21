|
Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной художницы, а также два сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Это наш символ заботы. Два сердца: символ заботы о наших пациентах и символ заботы о наших сотрудниках.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)