Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной художницы, а также два сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









– Это наш символ заботы. Два сердца: символ заботы о наших пациентах и символ заботы о наших сотрудниках.

– Совместили разумно, спасибо!





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