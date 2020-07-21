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Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной художницы, а также два сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?

Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?

– Это наш символ заботы. Два сердца: символ заботы о наших пациентах и символ заботы о наших сотрудниках.
– Совместили разумно, спасибо!

Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной...
 
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