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Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Машинист горных выемочных машин Дмитрий Серяков – горняк в четвертом поколении, рассказали в проекте «Сделано».
На Урале трудились его прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам уже в Солигорске. На четверых – век общего трудового стажа, из которых 22 года – на 4-м рудоуправлении. Видел, какими темпами развивался все эти годы промышленный гигант.
Дмитрий Серяков, машинист ОАО «Беларуськалий»:
Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Машинист горных выемочных машин Дмитрий Серяков – горняк в четвертом поколении, рассказали в проекте «Сделано». На Урале трудились его прадед...
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