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Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство, медицину.
Александр Лукашенко не против, чтобы белорусы после всех трудностей, связанных с пандемией, отправлялись на отдых в жаркие страны. Правда, с одним условием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы на встрече затронули...
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