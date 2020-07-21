Аналитик БИСИ: фейковые опросы затрудняют работу профессиональных социологов

Источник материала: ОНТ

Фейковые социологические опросы существенно затрудняют работу профессиональных белорусских социологов. Такое мнение БЕЛТА высказала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Светлана Алейникова.

В частности, эксперта рассказала о том, что в некоторых telegram-каналах 20 июля появилась информация о проведении с российских номеров телефонных опросов с предложением поучаствовать в социологическом исследовании о жизни Беларуси. При этом на одной из записей слышно, что оператор представляется как работник известной американской компании Gallup.

Аналогичное мнение высказал и руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, который подчеркнул, что «целью проведения подобных «социологических опросов» от имени организаций, не имеющих аккредитации, является манипуляция общественным мнением, которое не имеет ничего общего с социологическими исследованиями».

Всего в Беларуси насчитывается девять организаций, которые аккредитованы к проведению социологических исследований. В их число входят: Институт социологии НАН, Центр социологических и политических исследований БГУ, отдел социологических исследований и информационно-аналитической работы информагентства «Могилевские ведомости», социологическая лаборатория Гомельского государственного университета имени П.О. Сухого. В списке также центр социологических исследований научно-исследовательской части международного университета «МИТСО», информационно-аналитическое управление Академии управления при Президенте, Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций», а также Аналитический центр Ecoom.

Недавно аккредитацию удалось получить и центру социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Как отметила его руководитель Ирина Лашук, получить аккредитацию было непросто, поскольку в процессе её получения организации приходится доказать свою пригодность по целому ряду параметров.

При этом эксперты напоминают, что проведение опросов по общественно-политической тематике без наличия соответствующей аккредитации, является нарушением законодательства. Кроме того, согласно их мнению, данные, публикуемые такими организациями, зачастую не могут быть подвергнуты оценке на достоверность, поскольку часто они не содержат в себе сведений о методиках, выборке и прочих принятых в социологии критериях.

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