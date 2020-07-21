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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Новогрудском районе

21.07.2020 21:26 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Его тело обнаружили в жилище рядом со сгоревшей кроватью. Как рассказала мать погибшего, сын ушел из дома несколько недель назад. Все это время она искала родственника, но безрезультатно. А на днях сельчанин обратил внимание, что дверь в строение, которое досталось знакомому в наследство, открыта. По антуражу было похоже, что в строении произошел пожар. Вероятно, пламя вспыхнуло из-за непотушенной сигареты. 

 
 
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Его тело обнаружили в жилище рядом со сгоревшей кроватью. Как рассказала мать погибшего, сын ушел из дома несколько недель назад. Все это время она искала...
 
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