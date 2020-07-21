Делегация Дубровенщины приняла участие в мероприятиях Дня молодежи на «Славянском базаре»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Ярко и красочно, активно и творчески прошел в Витебске День молодежи в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Молодых людей, собравшихся из всех уголков Беларуси, приветствовали министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

—Молодость — это время мечтаний, надежд, поиска, стремления действовать, удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями, ─ отметил министр образования Беларуси Игорь Карпенко, обращаясь к молодым людям. — В нашей стране делается все возможное, чтобы в жизнь воплощались самые заветные и смелые ваши мечты и планы. Вам посчастливилось родиться и вырасти в суверенном государстве, построенном на прочном фундаменте многовековой истории белорусского народа. Вы — достойные потомки и продолжатели славных традиций героического поколения. В жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом. Подвиг сегодня — это трудиться и созидать во благо своего народа. Процветание и мощь Родины, ее сегодняшний и завтрашний день зависят от вашей инициативы, целеустремленности, профессионализма и ответственности. Молодежь — двигатель устойчивого развития нашей страны. Двигайтесь только вперед!







Как сообщила секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ» Татьяна Шкиндерова, День Молодежи прошел в традиционном формате тематических площадок по направлениям деятельности БРСМ таких, как «#Беларусь Помнит!», «#Чти Традиции!», «#Живи Ярко!», «#Будь Здоров!», «#Твори Добро!»,, «#Будь с нами!», «#раЗАм!», фестиваль дворовых игр «Альтернатива». Параллельно им проходил большой спортивный праздник #SportYouth.

Актуальные темы молодежной политики были обсуждены на открытом диалоге «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», под слоганом «Сохраняя — приумножаем!». Впервые в рамках Дня молодежи при поддержке клуба KiberRoom прошел открытый областной турнир по киберспорту.













—Молодежь Дубровенщины являлась самым непосредственным участником многих акций и мероприятий дня. Так, в молодежном забеге на 6,5 км приняла участие Наталья Петраковская, — рассказала Татьяна Шкиндерова. — На площадке «100 идей для Беларуси» был представлен победитель республиканского этапа этого конкурса — проект «Автоматическая линия перекачки остаточной энергии из отработанных батареек в энергоемкий аккумулятор» (или УМКО — умный контейнер). К сожалению, автор Андрей Черноморцев не смог поехать, поэтому проект представляли одноклассницы Андрея Марина Федченко и Елизавета Кулешова.







Кроме того, отметила секретарь РК ОО «БРСМ», молодежь нашего района приняла участие в па¬

триотической акции «Беларусь помнит. Помним каждого», была среди активных болельщиков спортивных соревнований.

— День молодежи в Витебске — это всегда новые знакомства, яркие впечатления и подсказки в копилку планов и идей для дальнейшего развития. Собираясь вместе, презентуя свои успехи и достижения, соревнуясь и поддерживая друг друга, молодые люди еще и еще раз подтверждают, что новые поколения белорусов ценят и знают прошлое, гордятся настоящим и готовы трудиться на благо будущего, — отметила Татьяна Шкиндерова.

Елена КОРСАКОВА.

Фото из архива РК ОО «БРСМ».