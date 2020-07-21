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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Огненная стихия в Гомельском районе унесла жизнь мужчины Пламя вспыхнуло в деревянном доме в деревне Климовка. На полу в не горящей комнате бойцы МЧС обнаружили тело хозяина жилища. Медики пытались спасти погорельца,...

Пламя вспыхнуло в деревянном доме в деревне Климовка. На полу в не горящей комнате бойцы МЧС обнаружили тело хозяина жилища. Медики пытались спасти погорельца, однако безрезультатно - он скончался. Вероятно, человек отравился дымом. В результате пожара повреждены перекрытия, а также стены и имущество. Предварительная причина ЧП - нарушение правил пользования отопительным оборудованием.