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Огненная стихия в Гомельском районе унесла жизнь мужчины

21.07.2020 21:26 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пламя вспыхнуло в деревянном доме в деревне Климовка. На полу в не горящей комнате бойцы МЧС обнаружили тело хозяина жилища. Медики пытались спасти погорельца, однако безрезультатно - он скончался. Вероятно, человек отравился дымом. В результате пожара повреждены перекрытия, а также стены и имущество. Предварительная причина ЧП - нарушение правил пользования отопительным оборудованием. 

 
 
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Пламя вспыхнуло в деревянном доме в деревне Климовка. На полу в не горящей комнате бойцы МЧС обнаружили тело хозяина жилища. Медики пытались спасти погорельца,...
 
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