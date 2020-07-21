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Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они повышают урожайность в разных точках планеты и добываются каждую минуту, подымаясь из глубины белорусских недр в сотни метров, рассказали в проекте «Сделано».
Каждая пятая тонна удобрений в мире – соль нашей земли. Это 140 стран в экспортном портфеле современного промышленного объекта Европы, достойно представляющего экономику независимого государства на мировой арене.
Жесткая конкуренция была и все эти годы. Она стала импульсом белорусов к улучшению качества, разработке новых формул удобрений, увеличению добычи калийной руды и строительству современных заводов. А еще – к формированию грамотной системы продаж и уходу от посредников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пока основной поставщик калийной руды – Старобинское месторождение. К слову, оно одно из крупнейших и глубоких в мире. За соленым золотом спускаются на глубину до километра. Промышленная добыча здесь не прекращается с 60-х. Семь рудников, и Дарасинский – один из новых.
Дмитрий Барбиков, заместитель главного инженера ОАО «Беларуськалий»:
К этому времени понадобится минимум две сотни специалистов. Здесь будут добывать около 8 миллионов тонн руды в год, что значительно пополнит общую копилку.
В июне 2017-го горняки подняли на поверхность полуторамиллиардную тонну руды – историческое событие. Это более 300 миллионов тонн готовых удобрений.
Игорь Подлесный, главный инженер ОАО «Беларуськалий»:
Краснослободский рудник открывали в 2009-м, когда ни одна страна мира не строила новых. Белорусские рудники уже тогда считались одними из самых оснащенных.
Иван Головатый, гендиректор ОАО «Беларуськалий»:
Александр Лукашенко:
Причем позиция белорусского лидера неизменна и в первые годы управления государством, и сегодня. Приватизация – не белорусский путь. Национальное достояние должно принадлежать белорусскому народу.
По данным Международной ассоциации производителей удобрений, в 2018-м «Беларуськалий» занял второе место в мире по объему производства, впереди нас были только канадцы. Тогда в Солигорске выпустили более 12 миллионов тонн хлоркалия. А «Белорусская калийная компания» вовсе стала мировым лидером в экспорте удобрений. Удержать и приумножить успех – задача этого дня.
Игорь Подлесный:
Портфель заказов растет вместе с экспортной географией. Без белорусских удобрений не обходятся в Бразилии, Китае, Индии. Они, к слову, основные потребители белорусских минералов.
Игорь Подлесный:
По производству удобрений на душу населения Беларусь первая в мире.
Иван Головатый:
Как и государство, калийщики все время в развитии. Только в 2019 году ввели в строй новый завод, а сегодня уже запланировали новую линию. Цель – отбить у конкурентов 5 % мирового рынка по удобрениям. Проект стартовал в 2017-м.
Новый завод, который буквально отвоевывает нишу на мировом рынке, – результат дружбы лидеров Беларуси и Китая. От генплана до первой тонны – полтора года. Продукция для премиальных рынков Евросоюза. Китайскую технологию белорусы довели до совершенства.
Константин Потрываев, директор ООО «Белкалий-Мигао»:
Ключевые экспортные рынки – Казахстан, Греция, Марокко, Испания, Австралия и Перу. Завод решает и еще одну задачу – импортозамещение.
Константин Потрываев:
«Беларуськалий» – еще и актив мировой ценности, ежегодно прибавляющий в весе.
Александр Лукашенко:
За последние шесть лет Беларусь вдвое увеличила добычу. Доля белорусских калийщиков на мировом рынке выросла с 13,5 % до 21 % с лишним. Останавливаться «Беларуськалий» не собирается. Инвестиционная программа расписана до 2027 года. Здесь и знаменитое Петриковское месторождение (его лично курирует Президент), и новый Дарасинский рудник. Плюс вторая очередь завода.
Александр Лукашенко:
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Июнь 2020-го стал для «Беларуськалия» месяцем не просто высокопродуктивной работы, а и знаковым в достижении сверхцелей.
Установлен абсолютный рекорд по выдаче руды – более 5 миллионов тонн. Валовый выпуск хлористого калия – более 1 миллиона. Предприятием отгружен максимальный за всю историю объем удобрений. Это лучшее доказательство плодотворного труда многотысячного коллектива. И это тот случай, когда можно смело сказать «сделано».
Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Они повышают урожайность в разных точках планеты и добываются каждую минуту, подымаясь из глубины белорусских недр в сотни метров, рассказали в...
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