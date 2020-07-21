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Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они повышают урожайность в разных точках планеты и добываются каждую минуту, подымаясь из глубины белорусских недр в сотни метров, рассказали в проекте «Сделано».

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Каждая пятая тонна удобрений в мире – соль нашей земли. Это 140 стран в экспортном портфеле современного промышленного объекта Европы, достойно представляющего экономику независимого государства на мировой арене.

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Жесткая конкуренция была и все эти годы. Она стала импульсом белорусов к улучшению качества, разработке новых формул удобрений, увеличению добычи калийной руды и строительству современных заводов. А еще – к формированию грамотной системы продаж и уходу от посредников.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы получили дополнительно 300 миллионов долларов на тех же объемах, что и раньше продавали. Значит, игра стоила свеч. Значит, это было правильное решение.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Пока основной поставщик калийной руды – Старобинское месторождение. К слову, оно одно из крупнейших и глубоких в мире. За соленым золотом спускаются на глубину до километра. Промышленная добыча здесь не прекращается с 60-х. Семь рудников, и Дарасинский – один из новых.  

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Дмитрий Барбиков, заместитель главного инженера ОАО «Беларуськалий»:
Рудник планируется использовать не менее чем в течение 50 лет. Но, как правило, мы стараемся продлить срок службы рудников поисками новых запасов. Первую руду мы планируем получить до 2027 года. 

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

К этому времени понадобится минимум две сотни специалистов. Здесь будут добывать около 8 миллионов тонн руды в год, что значительно пополнит общую копилку.

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В июне 2017-го горняки подняли на поверхность полуторамиллиардную тонну руды – историческое событие. Это более 300 миллионов тонн готовых удобрений.  

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Игорь Подлесный, главный инженер ОАО «Беларуськалий»:  
Миллиард мы добыли за 50 лет, а полмиллиарда – за 10. Понятно, многое что изменилось. В принципе, и машины поменялись. Но когда смотрим эти цифры, то динамика, кажется, сумасшедшая.  

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Краснослободский рудник открывали в 2009-м, когда ни одна страна мира не строила новых. Белорусские рудники уже тогда считались одними из самых оснащенных.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Иван Головатый, гендиректор ОАО «Беларуськалий»:
В 2009 году мы ввели Краснослободский рудник. Сегодня он является сырьевой базой для 2-го рудоуправления. Для 1-го рудоуправления в 2012-м построен Березовский рудник. И Дарасинский рудник, новое предприятие, будет служить сырьевой базой для 3-го рудоуправления.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Александр Лукашенко:
Шесть лет, за которые было осуществлено строительство, – уникально короткий срок. На территории стран бывшего Союза столь масштабный проект реализован впервые, причем только белорусскими специалистами. Вы построили это за свой счет, без кредитов. Это мировое уникальное явление.    

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Причем позиция белорусского лидера неизменна и в первые годы управления государством, и сегодня. Приватизация – не белорусский путь. Национальное достояние должно принадлежать белорусскому народу.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

По данным Международной ассоциации производителей удобрений, в 2018-м «Беларуськалий» занял второе место в мире по объему производства, впереди нас были только канадцы. Тогда в Солигорске выпустили более 12 миллионов тонн хлоркалия. А «Белорусская калийная компания» вовсе стала мировым лидером в экспорте удобрений. Удержать и приумножить успех – задача этого дня.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Игорь Подлесный:
С вводом новых мощностей, того же Петриковского комбината, наши мощности прирастут. И возможности на рынке вести себя где-то, может быть, даже более агрессивно у нас должно прибавиться.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Портфель заказов растет вместе с экспортной географией. Без белорусских удобрений не обходятся в Бразилии, Китае, Индии. Они, к слову, основные потребители белорусских минералов.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Игорь Подлесный:
Сегодня стараемся выйти даже с самыми незначительными поставками в любую точку мира там, где мы выигрываем, там, где нам это экономически целесообразно.

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По производству удобрений на душу населения Беларусь первая в мире.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Иван Головатый:
Мы планируем в ближайшие годы путем небольшой модернизации производственного цеха увеличить примерно на 20 % производство. Ну и, конечно же, рассматриваем возможность строительства аналогичного производства на 2-м рудоуправлении. Мы освоили страны африканского региона. После морского пути в течение почти двух месяцев качество нашего продукта осталось на прежнем уровне.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Как и государство, калийщики все время в развитии. Только в 2019 году ввели в строй новый завод, а сегодня уже запланировали новую линию. Цель – отбить у конкурентов 5 % мирового рынка по удобрениям. Проект стартовал в 2017-м.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Новый завод, который буквально отвоевывает нишу на мировом рынке, – результат дружбы лидеров Беларуси и Китая. От генплана до первой тонны – полтора года. Продукция для премиальных рынков Евросоюза. Китайскую технологию белорусы довели до совершенства.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Константин Потрываев, директор ООО «Белкалий-Мигао»:
Ориентируется наше удобрение на хлорофобные культуры. Хлорофобные культуры по-простому – это те, которые не принимают хлор. Для Беларуси – это в первую очередь картофель, для Китая – это рис. Собственно, получится и сплав интересов, и взаимное притяжение. Мы выпускаем продукцию, которая может быть реализована в Китае.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Ключевые экспортные рынки – Казахстан, Греция, Марокко, Испания, Австралия и Перу. Завод решает и еще одну задачу – импортозамещение.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Константин Потрываев:
Предприятие является продолжением общей стратегии «Беларуськалия» на диверсификацию собственного производства. Начало этой стратегии было положено, наверное, в 2010 году. Здесь нашли развитие той же стратегии в переработке хлористого калия для производства совершенно другого вида продукции.

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«Беларуськалий» – еще и актив мировой ценности, ежегодно прибавляющий в весе.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Александр Лукашенко:
Мы будем идти спокойно. Если мы видим, что где-то можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Приватизация – это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест. А все идут на приобретение активов, на приватизацию: подешевле купить и прибыль положить в карман и вывезти. Мне такая приватизация не нужна.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

За последние шесть лет Беларусь вдвое увеличила добычу. Доля белорусских калийщиков на мировом рынке выросла с 13,5 % до 21 % с лишним. Останавливаться «Беларуськалий» не собирается. Инвестиционная программа расписана до 2027 года. Здесь и знаменитое Петриковское месторождение (его лично курирует Президент), и новый Дарасинский рудник. Плюс вторая очередь завода.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Александр Лукашенко:
Цены поднимутся – будем богаче. Но предприятие мы сохраним. В целом Солигорск, всю социальную сферу и производство мы сохраним в руках государства и будем делать все, чтобы было лучше не только для вас, но для всей страны. Потому что то, что вы добываете, это не только ваше – это всего белорусского народа.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

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Июнь 2020-го стал для «Беларуськалия» месяцем не просто высокопродуктивной работы, а и знаковым в достижении сверхцелей.

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Установлен абсолютный рекорд по выдаче руды – более 5 миллионов тонн. Валовый выпуск хлористого калия – более 1 миллиона. Предприятием отгружен максимальный за всю историю объем удобрений. Это лучшее доказательство плодотворного труда многотысячного коллектива. И это тот случай, когда можно смело сказать «сделано».

Каждая пятая тонна в мире. Вот как добывают одно из главных богатств Беларуси – соль

Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Барбиков, Игорь Подлесный, Иван Головатый, Константин Потрываев

 
 
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