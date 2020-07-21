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Задержан захвативший заложников в Луцке террорист
Источник материала: ОНТ
В результате штурма автобуса в украинском Луцке задержан удерживавший заложников террорист. Об этом сообщает ТАСС.
Заложники покидают автобус. Сообщается, что в ходе штурма произошел взрыв, также были слышны выстрелы.
Новость дополняется.
Фото: EPA-EFE/NIKOLAY MARTYNYUK
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В результате штурма автобуса в украинском Луцке задержан удерживавший заложников террорист. Об этом сообщает ТАСС. Заложники покидают автобус. Сообщается, что в...
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