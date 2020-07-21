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Задержан захвативший заложников в Луцке террорист

21.07.2020 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержан захвативший заложников в Луцке террорист

В результате штурма автобуса в украинском Луцке задержан удерживавший заложников террорист. Об этом сообщает ТАСС.

Заложники покидают автобус. Сообщается, что в ходе штурма произошел взрыв, также были слышны выстрелы. 

Новость дополняется.

Фото: EPA-EFE/NIKOLAY MARTYNYUK

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Теги: Новости
 
 
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В результате штурма автобуса в украинском Луцке задержан удерживавший заложников террорист. Об этом сообщает ТАСС. Заложники покидают автобус. Сообщается, что в...
 
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