Источник материала: ОНТ

Развитие малых населенных пунктов и их индустриализация. Глава Администрации Президента посетил Слонимский район.

Во время поездки Игорь Сергеенко побывал на местных предприятиях: камвольно-прядильной фабрике и картонно-бумажном заводе. Более 60% их продукции продается на экспорт. Основный рынок сбыта – Россия, также осваиваются европейское и ближневосточное направления. Глава Администрации пообщался с коллективами. Это был открытый диалог. Жители Слонима задавали волнующие их вопросы и получали на них ответы.

Удивил и порадовал главу Администрации и сам Слоним. За 10 лет город преобразился, приведен в порядок исторический центр, отремонтированы дороги, застраиваются молодые жилые районы. А скоро в райцентре появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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