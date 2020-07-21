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Глава Администрации Президента посетил Слонимский район
Источник материала: ОНТ
Развитие малых населенных пунктов и их индустриализация. Глава Администрации Президента посетил Слонимский район.
Во время поездки Игорь Сергеенко побывал на местных предприятиях: камвольно-прядильной фабрике и картонно-бумажном заводе. Более 60% их продукции продается на экспорт. Основный рынок сбыта – Россия, также осваиваются европейское и ближневосточное направления. Глава Администрации пообщался с коллективами. Это был открытый диалог. Жители Слонима задавали волнующие их вопросы и получали на них ответы.
Удивил и порадовал главу Администрации и сам Слоним. За 10 лет город преобразился, приведен в порядок исторический центр, отремонтированы дороги, застраиваются молодые жилые районы. А скоро в райцентре появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
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Развитие малых населенных пунктов и их индустриализация. Глава Администрации Президента посетил Слонимский район. Во время поездки Игорь Сергеенко побывал на...
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