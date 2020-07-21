Клиенты Белгазпромбанка добиваются возврата изъятых ценностей. Иностранка снова написала Лукашенко

Источник материала: Виртуальный Брест

Клиентам Белгазпромбанка, у которых изъявили при обыске в банке содержимое депозитарных ячеек, не вернули их ценности (информация по состоянию на 20 июля). Пострадавшие ранее обращались с заявлениями в банк, милицию, КГК, КГБ , Генпрокуратуру и Администрацию президента.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди тех, у кого вскрыли депозитарную ячейку и изъяли ее содержимое, оказалась в том числе гражданка Украины. Иностранка, которая заявила о пропаже более 170 тысяч долларов, 20 июля снова обратилась к Александру Лукашенко (на предыдущее свое обращение, отправленное через сайт президента, она не получила ответ), а также в КГБ. Из-за исчезновения денег она вынуждена задержаться в нашей стране. Сегодня пострадавших клиентов банка, ценности которых изъяли, вызывали в КГБ. С них, как и с адвокатов, взяли подписки о неразглашении информации. Уточним, что информацию, о которой будет идти речь в этом тексте, мы получили до 21 июля, то есть до получения клиентами банка подписок.

Иностранка снова написала Лукашенко, еще один пострадавший клиент — в три ведомства

Среди пострадавших клиентов, напомним, оказалась в том числе гражданка Украины, которая ранее написала заявления в РУВД Фрунзенского района и ДФР Госконтроля (позже ей ответили, что передали обращение в КГБ). По ее словам, в банке находилось больше 170 тысяч долларов. Она также оставила электронное обращение на сайте президента, в котором попросила его «посодействовать в возврате денежных средств, изъятых без моего ведома и по непонятным мне причинам».

Однако ответ не пришел от главы государства, поэтому 20 июля она отправила Александру Лукашенко повторное обращение. По ее мнению, только вмешательство президента может помочь разрешить ситуацию. «Ситуация критическая, так как это все, что есть у моей семьи, а у меня двое детей. Надеюсь, что мне не придется пострадать за свое доверие к вашей стране, к ее порядку и закону», — говорится в письме. Напомним, Александр Лукашенко неоднократно комментировал «дело Белгазпромбанка», но ни разу не высказывался касательно ситуации с изъятыми ценностями клиентов.

Гражданка Украины также написала обращение в КГБ на имя Валерия Вакульчика.

Еще один клиент банка оценивает общую сумму изъятых ценностей из его депозитарной ячейки в Белгазпромбанке в 120 тысяч рублей. У него исчезли в том числе наличные доллары и евро, золотые мерные слитки Нацбанка, инвестиционные монеты, леджеры.

Пропавшие имущественные ценности — это накопления моей семьи, за счет которых мы планировали улучшить наши жилищные условия, — пишет пострадавший клиент банка в своем заявлении, которое направил в КГК, КГБ и Генпрокуратуру. — Я испытал очень сильный нервный шок, когда самостоятельно обнаружил при посещении депозитарного хранилища пропажу наших семейных накоплений".

Клиент отмечает, что «сотрудники ДФР КГК, действовавшие в рамках уголовного дела или проводившие в банке доследственные мероприятия, как лица, наделенные властью и полномочиями, так и ответственностью, обязаны были соблюдать процессуальные законодательные нормы». Он убежден, что из-за действий сотрудников ДФР КГК были нарушены его права как собственника имущества, так как не был уведомлен о вскрытии ячейки и изъятии ценностей.

Среди прочего клиент просит найти причастных к исчезновению имущества, привлечь виновных в пропаже к ответственности. Он уточняет, что каких-либо иных отношений, кроме договора банковского хранения, с банком не имеет.

Сегодня пострадавших клиентов банка, ценности которых изъяли, вызывали в КГБ. С них, как и с адвокатов, взяли подписки о неразглашении информации. Уточним, что информацию, о которой идет речь в этом тексте, мы получили до 21 июля.

Клиенты банка — про ценности, которые показывают в сюжетах госТВ

Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывают, что неоднократно видели, предположительно, свои изъятые ценности в сюжетах по госТВ, которые касались «дела Белгазпромбанка». В последний раз — 19 июля в сюжете телеканала Беларусь-1 под названием «Президент высказался о резонансном деле Белгазпромбанка».

ГосТВ в сюжетах про «дело Белгазпромбанка» регулярно демонстрируют июньскую оперативную съемку, предположительно, сделанную в головном офисе банка. Так и в сюжете «Беларусь-1» в минувшее воскресенье показали эти кадры.

«По версии следствия, инструменты Белгазпромбанка активно использовались для отмывания незаконных доходов самого Бабарико, его подчиненных и партнеров (Виктор Бабарико позднее потребовал у Белтелерадиокомпании опровергнуть сведения из репортажей „Беларусь-1“. — Прим. ред.). В материалах дела фигурируют суммы в миллиарды долларов. Нашлось место и так называемым откатам и взяткам», — сообщается в сюжете на телеканале.

В этот момент демонстрируют оперативную съемку. В кадре видны деньги и ценные вещи, а также памятные монеты Нацбанка Беларуси, золотые слитки. В углу на скриншоте можно заметить монеты и небольшие коробки, которые ранее уже демонстрировались по госТВ более крупным планом. Тогда в кадре также попали, предположительно, инвестиционные монеты Банка России (которые высыпали из небольшого черного мешочка), три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты. Один из клиентов предполагает, что это его коробки от леджеров и инвестиционные моменты в черном мешочке.





Скриншот из сюжета на «Беларусь-1» от 19 июля





Скриншот из сюжета на «Беларусь-1» от 13 июня





Скриншот из сюжета на «Беларусь-1» от 12 июля





Скриншот из сюжета на ОНТ от 13 июля





Скриншот из сюжета на ОНТ от 13 июля

Сколько человек написало заявление о вскрытии ячеек и пропаже ценностей

Ранее глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов. «Все заявления обратившихся граждан направлены Комитету госконтроля для рассмотрения, гражданам даны письменные ответы», — уточняла Надежда Ермакова. Клиенты отмечали, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении ценностей.