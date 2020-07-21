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«Купил панели и построил дом за 10 тысяч рублей». Изучили очень бюджетный вариант строительства

22.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом за 10 тысяч рублей — это разве возможно? Герой нашего материала Олег говорит, что именно во столько ему обошлось строительство небольшого домика на 35 «квадратов» в его агроусадьбе в Смолевичском районе. Как ему это удалось — в нашем материале.


Как построить дешево?

Первые свои дома Олег построил из дерева пять лет назад. Говорит, что срубы, хоть и выглядят привлекательно, имеют все же много минусов.

— Нужно найти хороший лес, опытных рубщиков, — говорит он. — Потом ждать усадку, конопатить, шлифовать, обрабатывать. С деревянными домами больше «головняка».

Когда владелец агроусадьбы решил расширяться, то под свои задачи начал искать технологию, которая бы позволила дешево и быстро строить.

Задача была не из простых — построить несколько гостевых домиков, чтобы заниматься агротуризмом и уложиться в довольно скромный бюджет.

— Построить дом дешево с привлечением строителей не получится, за работу нужно заплатить столько же, сколько стоят материалы, — говорит Олег. — Я пошел другим путем — выбрал технологию, при которой можно собрать дом своими руками. Это позволило мне уложиться в сумму, в два раза меньшую. На YouTube нашел ролики про строительство из СИП-панелей и решил попробовать. У нас, как оказалось, это не самая развитая технология, производителей можно по пальцам сосчитать. В России же она очень популярная.


Правда, по его словам, там «много жуликов», которые используют более дешевый и менее плотный пенопласт внутри панелей.

Что такое СИП?

СИП (структурно изолированная панель) представляет собой строительное изделие, включающее две плиты ОСП (ориентированно-стружечные) со вставкой из утеплителя — пенополистирола (ППС) — между ними, соединенные и спрессованные с помощью специального клея под давлением. Разобрать панель не получится: пенопласт и ОСП соединяются намертво (если панель не собиралась в гараже «на коленке»). Готовое изделие выполняет двойную функцию — служит не только для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций, но и способно выдерживать значительные сжимающие и изгибающие нагрузки.

Считается, что технология к нам пришла из Канады и первым построенным там домам уже по 50 лет.


Пенопласт внутри должен быть определенной плотности — чем плотнее, тем лучше

СИП-панели легкие — не более 20 кг/м2, что позволяет устанавливать их силами двух человек и без применения крана, а также они легко обрабатываются и кроятся с помощью ручного электроинструмента.


Специальные раскроечные станки позволяют подготовить все необходимые элементы будущего строения, нарезать нужные пазы и технологические отверстия, оконные и дверные проемы

Домокомплект для сборки своими руками

Белорусский производитель предложил проект дома и домокомплект для самостоятельной сборки (от услуг компании по строительству Олег отказался ради экономии). Это был просто набор панелей определенных размеров и толщины: 174 мм — для стен, 240 мм — для крыши и 120 мм — для перегородок. К нему еще предлагались крепеж, деревянный брус и прочее, но Олег решил, что сэкономит, если все это закупит самостоятельно.


— Интересное наблюдение: если закупать крепеж (саморезы нужных размеров) у оптовиков, то получится в разы дешевле, нежели покупать их в мелкой фасовке в строительных магазинах, — объясняет Олег.

Дома из СИП-панелей легкие, поэтому фундамент под них обычно делают свайно-винтовой. Это тоже очень хорошая экономия. Стоимость одной сваи с завинчиванием — 150 рублей. Общий счет за весь фундамент под гостевым домом — 1350 рублей. Бетонный стоил бы гораздо дороже, но он в принципе здесь не нужен.


Нижняя часть панелей обязательно промазывается битумным праймером

Важный момент при самостоятельной сборке, по словам Олега, — это сделать правильную обвязку свай, точно по размерам. Иначе стены не получится собрать.

Процесс сборки в схематичном изложении выглядит довольно просто. Для опирания обвязки по верху стальных свай устанавливаются специальные оголовки с горизонтальной металлической пластиной. К ним крепится обвязочный брус большого сечения, являющийся несущей основой всей конструкции.


Далее укладывают и прикрепляют к обвязочному брусу плиты пола. Все соединения СИП-панелей обрабатываются монтажной пеной. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». Брусок, встроенный в один из торцов панели, вставляется в незакрытый торец другой панели. Стыки панелей СИП фиксируются саморезами.

Основание получается жестким и не батутит, его не нужно дополнительно утеплять. Такая конструкция перекрытия обеспечивает необходимую жесткость для устройства бетонных стяжек с теплыми полами и плиточным покрытием. И это при том, что перекрытие буквально висит над землей. Серьезность вопроса жесткости поймут владельцы домов со свайным фундаментом и перекрытием по деревянным лагам.

Со стенами проблем у Олега тоже не возникло. Стеновые плиты крепятся к обвязочному брусу с помощью нижнего паза и закрепляются при помощи саморезов. Заметьте: все вручную, без привлечения техники.

К выставленной по уровню первой панели при помощи все тех же замков «шип-паз» стыкуются остальные панели, образуя стены. О том, как собирался дом, Олег снял небольшое видео:

По проекту гостевой дом имеет плоскую крышу с небольшим уклоном. Для нее Олег покупал панели толщиной 240 мм — такая никогда не промерзнет, а летом не будет нагреваться. Стоит отметить, что для межэтажных перекрытий используются более узкие панели, обеспечивающие большую прочность. Они монтируются так же, как и в цокольном перекрытии, с опорой на деревянные балки.

На крыше Олег использовал настилаемую битумную кровлю, которая уже доказала свою профпригодность: не протекает, ветра не боится.

По словам Олега, сборка первого дома заняла много времени — около двух недель. Дело в том, что брус, который соединяет панели, оказался не самым ровным, имел разбежки в размере — его приходилось дорабатывать рубанком.

— Стены следующего дома на готовом фундаменте мы с помощником собрали уже за 8 часов, — говорит Олег. — На крышу понадобилось больше времени — все-таки панели и балки нужно подать наверх, работать с ними на высоте.
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Внутри дома можно применять любую отделку. Чтобы добиться хорошей звукоизоляции и быть уверенным в полной пожаробезопасности, стены дополнительно зашивают в два слоя гипсокартона. У Олега подход к отделке свой: стены он просто красит в несколько слоев или оклеивает обоями, потолки натяжные. На полах в комнатах — ламинат, в санузлах — плитка с электроподогревом. Разводку электричества он решил пустить по полу — кабели разведены в металлической гофре под домом.


Отопление — электрическое. Олег утверждает, что домики очень теплые, для их обогрева достаточно небольших электроконвекторов. К тому же он подключился на дешевый тариф на электроэнергию для отопления.


Во сколько же обходится такой дом, если все делать самому? По подсчетам Олега, дом на 35 «квадратов» в итоге стоил 10 тысяч рублей — с окнами, дверями, крышей, со всей начинкой.

Сейчас владелец агроусадьбы достраивает по соседству дом для своих родителей — тоже из СИП. Говорит, что при размерах 9×12,5 м он планирует уложиться в 18 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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