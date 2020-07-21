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Во внутреннем дворе Кревского замка обнаружен фрагмент загадочной постройки

21.07.2020 22:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во внутреннем дворе Кревского замка обнаружен фрагмент загадочной постройки

Фрагмент загадочной постройки, возможно XIV века, обнаружен во внутреннем дворе Кревского замка. Сегодня археологи работают параллельно с реставраторами. Они укрепляют главный фасад памятника международного значения. Фонд Президента по поддержке культуры и искусства выделил значительные средства на консервацию руин с частичным воссозданием утраченных элементов. 

Кирпич большого формата (или «брусковый», «литовский»), ему лет 600 – сравнили. Образцов хватает на замке. 20-е годы XIV века. Тогда возводили не просто крепость («по последнему слову»). Это была и резиденция Великих князей: Ольгерда, Ягайло, Витовта.   

Олег Дернович, археолог, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси: «Прыйшлі да высновы, што да Паўночнай сцяны з боку дзядзінца (замкавага двара) далучаўся нейкі будынак. Самыя адказныя элементы вымуроўваліся з цэглы ў  гэтым пераважна з каменю пабудаваным замку. Матэрыял паказвае, што гэта быў рэпрэзентацыйны будынак».

Осторожная гипотеза – это дворец правителей. Его нет ни на одном известном плане замкового комплекса. Строили вручную. Собирают заново – по технологии. Специалисты «Белреставрации» выкладывают из «родных» валунов нижний пояс Северной преграды.  

Все экскурсии пока до Западной стены, протяжённостью более 97 метров. Она уже законсервирована. Именно так будут выглядеть все стороны замка. К слову, его форма – неправильная трапеция. Отечественные реставраторы учитывают опыт литовских коллег – неподалёку воссозданный замок-ровесник Медницкий, или Мядининкайский.

Специалисты коллегиально решили сохранить контрфорс. Опора появилась у средневековой стены в конце 1920-х. Теперь это своего рода «памятник» предшественникам – сберегли то, что выдержало во время Первой мировой войны.   

Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: «Грошы з Фонда Прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва. 991 тысяча беларускіх рублёў выдаткавана на кансервацыю з рэстаўрацыяй Паўночна-Усходняй сцяны замка. Гэта сцяна, якая прылягае непасрэдна да Княжаскай вежы».

Некогда единственный путь в цитадель – ворота стояли. Через них проезжали «авторы» знаменитой Кревской унии 635 лет назад. Сегодня археологи исследуют фундамент. А до конца года здесь будет арка из «циклопического» кирпича.

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Фрагмент загадочной постройки, возможно XIV века, обнаружен во внутреннем дворе Кревского замка. Сегодня археологи работают параллельно с реставраторами. Они...
 
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