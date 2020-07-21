ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси: вы не олигархи российские. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле

21.07.2020 23:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: вы не олигархи российские. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле

На злобу дня о политике, которая, по сути, пронизала все сферы. Разговор сегодня о предстоящих выборах и перипетиях этого процесса. У нас свой пусть, и об этом белорусы должны говорить гордо – путь социально ориентированной экономики. Результаты трудов уже есть. И главный из них, еще и ценный – возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу.

Президент Беларуси: вы не олигархи российские. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не олигархи российские. Я это прекрасно понимаю. Мы не такие богатые, как они. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (социально ориентированной мы ее по-научному называем) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы, как обычно, здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом.

Президент Беларуси: вы не олигархи российские. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле

Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Сегодня они хотят… я бы не сказал, сегодня заменить власть в Беларуси. Надо расшатать.

Читайте также:

Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком

Президент Беларуси: в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. Ну подставьте плечо, они же платят за это

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика