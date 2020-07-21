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Президент Беларуси: вы не олигархи российские. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На злобу дня о политике, которая, по сути, пронизала все сферы. Разговор сегодня о предстоящих выборах и перипетиях этого процесса. У нас свой пусть, и об этом белорусы должны говорить гордо – путь социально ориентированной экономики. Результаты трудов уже есть. И главный из них, еще и ценный – возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Сегодня они хотят… я бы не сказал, сегодня заменить власть в Беларуси. Надо расшатать.
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Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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