Лукашенко: Здесь надо жить, вас нигде не ждут, там будет не лучше. Подробности поездки Президента в Гомель

Источник материала: ОНТ

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К встрече с активом Гомельской области. В традиционном уже формате Президент рассказал о планах по развитию не только региона, но и всей страны, а также прокомментировал внутриполитическую обстановку.

Социально ориентированная политика даёт результаты, и главный – возможность самим делать свой выбор. В этом убеждён Александр Лукашенко. В стране хватает компетенции и кадров для дальнейшего развития. А залог успеха, по мнению Главы государства, в дисциплине и ответственности. Что же до Гомельской области, то именно возрождение Полесья Президент называет одним из важнейших этапов своей работы.

Зелёный мегаполис – таким город над Сожем предстаёт в глазах туристов. Скверы и парки – визитная карточка Гомеля. Но не только пейзажами знаменит областной центр. Это второй по численности город Беларуси, да к тому же с историей! Тут зародился белорусский футбол, есть два технопарка и пролегает новый шёлковый путь. За последние пять лет в экономику региона привлечено свыше 7 миллиардов долларов инвестиций, а на долю области приходится 10% ВВП страны.

Но не с цифр сегодня начнёт Александр Лукашенко. В зале – актив Гомельщины: руководители предприятий, районное начальство, депутаты. От решений на местах зависит развитие региона и юго-восточный фигурирует в рабочем графике Президента чаще других.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы много слышали от меня слов о Гомельской области, о людях, которые здесь живут. Всегда ценил ваше мужество и вашу надёжность. Я всегда признавал, что гомельчане – самые надежные друзья. Вы всегда являлись моей опорой. Так было всегда. И я вам за это благодарен. Я был тогда за это благодарен, благодарен и сейчас».

Благодарны и в зале. Там прекрасно помнят, чего стоило вернуть к жизни эти земли. Юго-Восток Беларуси больше других пострадал от чернобыльской аварии. Это сегодня берег Припяти – магнит для туристов. В 1990-ых всё было иначе. Ни опыта реабилитации земель, ни денег после распада Советского Союза. Но пока одни политики, не покидая Минска, делали на катастрофе карьеру, время – напомнит Президент – требовало решений. Волевых и довольно рискованных.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, где-то еще по каким-то причинам, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить и существовать. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Помню, тогда, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить, что вас нигде не ждут, что там, куда вы уедете, даже куда вас зовут, будет не лучше. Вы меня послушались в большинстве своем. Те, кто уехали (кому-то посулили хорошую жизнь), в подавляющем большинстве вернулись обратно на родину. Прошло более 20 лет. Наверное, в этом зале мне нет необходимости, как тогда, убеждать вас в том, что мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область. Я очень люблю здесь бывать. Я, можно сказать, душой прикипел к этим местам».

Возрождение Полесья Александр Лукашенко назовёт одним из важнейших участков работы. Сам же вспомнит, как в первые годы президентства приезжал сюда особенно часто. Вместе с местными косил траву, изучал настроение.

Гомельская область – крупнейшая в Беларуси. Почти треть её занимают поля и сверху – всё как на ладони. По пути в Гомель – а добирается Президент на вертолёте – он обратит внимание на недостатки. И тут же поручение – заняться мелиорацией вплотную. В конечном итоге – это ведь вопрос урожая. Климат изменчив, помогут технологии.

Гектар за гектаром возвращаются в оборот и земли, пострадавшие от Чернобыля. Да и в принципе, о возрождении сегодня будет сказано много. Взять, хотя бы здравоохранение. Базу в Гомеле создавали, считай, с нуля. Сегодня помощь – на уровне столичной, а на лечение в профильном РНПЦ радиационной медицины ежегодно проходят пациенты из десятков стран.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Посмотрели мы недавно на медицинские показатели по Гомельской области и сравнили с европейскими. Поверьте, не на злобу здесь сказано: не хуже, чем у европейцев».

Отметит Президент и промышленность. В пример приведёт «Гомсельмаш». Флагман не просто сохранили, сегодня он один из лидеров мирового рынка комбайнов. И даже с приставкой «супер».

Беларусь придерживается курса социально-ориентированной политики. Её результаты – во многих отраслях, но главный, по мнению Президента, это возможность строить будущее самостоятельно.

Гомельская земля – особая. И это не раз подчеркнёт Александр Лукашенко. Из встречи участники сделают не только выводы, но и услышат задачи. И если те, возможно, новые, то цель по-прежнему неизменна. Развитие своей земли – главный приоритет.

Фото: БЕЛТА

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