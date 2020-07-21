С сентября минчане смогут оплачивать проезд через смартфон

Источник материала: ОНТ

У жителей Минска уже в сентябре появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи приложения для смартфонов TIX и системы «Оплати». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома «Минск. Официально»

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, власти города видят востребованность современных способов оплаты проезда в общественном транспорте. При этом власти планируют внедрять сразу две системы оплаты, чтобы каждый пассажир мог выбрать наиболее удобное для него приложение.

Внедрить систему оплаты проезда через смартфон планируется к 1 сентября в салонах 2,5 тыс. единиц подвижного состава.

Как отметил чиновник, к 1 сентября также планируется внедрить аналогичную систему оплати во всех маршрутных такси. Кроме того, планируется продолжить развитие системы оплаты проезда в метро с помощью сканирования лица. В частности, система уже была протестирована и в скором времени её внедрят на третьей линии метро, а затем и на остальных линиях.

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