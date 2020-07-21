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С сентября минчане смогут оплачивать проезд через смартфон

21.07.2020 22:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С сентября минчане смогут оплачивать проезд через смартфон

У жителей Минска уже в сентябре появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи приложения для смартфонов TIX и системы «Оплати». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома «Минск. Официально»

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, власти города видят востребованность современных способов оплаты проезда в общественном транспорте. При этом власти планируют внедрять сразу две системы оплаты, чтобы каждый пассажир мог выбрать наиболее удобное для него приложение. 

Внедрить систему оплаты проезда через смартфон планируется к 1 сентября в салонах 2,5 тыс. единиц подвижного состава. 

Как отметил чиновник, к 1 сентября также планируется внедрить аналогичную систему оплати во всех маршрутных такси. Кроме того, планируется продолжить развитие системы оплаты проезда в метро с помощью сканирования лица. В частности, система уже была протестирована и в скором времени её внедрят на третьей линии метро, а затем и на остальных линиях. 

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Теги: Минск
 
 
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У жителей Минска уже в сентябре появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи приложения для смартфонов TIX и системы «Оплати». Об...
 
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