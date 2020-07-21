Александр Лукашенко: «Выпендрится Россия там с нефтью – нас начинает штормить»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем

На разговор с Президентом приехали около тысячи человек.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Гомельщине сделано многое. Вместе с тем – вы это хорошо знаете – проблем море. У вас экономика региона не диверсифицирована. Вы зависите от нефтехимического этого комплекса больше всего. Выпендрится Россия там с нефтью – нас начинает штормить. И в республике тоже, но особенно у вас.





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