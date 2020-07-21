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Александр Лукашенко: «Выпендрится Россия там с нефтью – нас начинает штормить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разговор с Президентом приехали около тысячи человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: мы посадили...
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