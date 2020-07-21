|
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В украинском Луцке из захваченного автобуса освободили всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Никто из них не пострадал. Мужчина, который удерживал людей более 10 часов, сдался и был задержан правоохранителями.
Это первое столь масштабное нападение преступника-одиночки на мирных граждан в современной истории Украины. Злоумышленнику, который уже был дважды судим, грозит очередной внушительный тюремный срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. В украинском Луцке из захваченного автобуса освободили всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто из них не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)