ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

21.07.2020 23:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В украинском Луцке из захваченного автобуса освободили всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

Никто из них не пострадал. Мужчина, который удерживал людей более 10 часов, сдался и был задержан правоохранителями.  

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

Это первое столь масштабное нападение преступника-одиночки на мирных граждан в современной истории Украины. Злоумышленнику, который уже был дважды судим, грозит очередной внушительный тюремный срок.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. В украинском Луцке из захваченного автобуса освободили всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Никто из них не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Выпендрится Россия там с нефтью – нас начинает штормить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика