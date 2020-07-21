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Все целы - заложники освобождены. В Луцке задержали террориста

22.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все 13 заложников освободили. Террорист Максим Кривош задержан


Луцк, 21 июля 2020-го / Reuters

До этого момента были освобождены трое заложников. 


У Кривоша не было взрывчатки — только пистолет, автомат и граната. А Харькове задержаны лица, которые контактировали с террористом, сообщил в twitter.com министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого", - написал президент Украины Владимир Зеленский.
 
 
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Все 13 заложников освободили. Террорист Максим Кривош задержан
 
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