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Все целы - заложники освобождены. В Луцке задержали террориста
Источник материала: Партизан
Все 13 заложников освободили. Террорист Максим Кривош задержан
Луцк, 21 июля 2020-го / Reuters
До этого момента были освобождены трое заложников.
У Кривоша не было взрывчатки — только пистолет, автомат и граната. А Харькове задержаны лица, которые контактировали с террористом,
"Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого", -
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Все 13 заложников освободили. Террорист Максим Кривош задержан
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