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Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня

21.07.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство.

Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня

Поговорили и о сельском хозяйстве. Но здесь Президент отметил упущения региона. Пролетая над областью, неподалеку от Буда-Кошелева Александр Лукашенко заметил недостатки в работе по мелиорации территории в 1 000 гектаров. Глава государства поручил спасти эти земли.

Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы угробили не меньше 1 000 гектаров нужных для вас мелиорированных земель. Их нужно спасти в ближайшие год-два. И если мы дополнительно эти земли обводненные не введем в строй и не спасем, вам не за что будет прибавлять.

Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня

И ваши все вот эти разговоры и обещания, что мы тут добавим, мы пойдем в штыковую с лопатами, в бой и так далее – все это разговоры не для меня, это вот моим альтернативщикам можете рассказать. Я знаю каждый клочок земли на Гомельщине, и эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай.

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Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы затронули самые разные:...
 
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