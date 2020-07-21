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Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство.
Поговорили и о сельском хозяйстве. Но здесь Президент отметил упущения региона. Пролетая над областью, неподалеку от Буда-Кошелева Александр Лукашенко заметил недостатки в работе по мелиорации территории в 1 000 гектаров. Глава государства поручил спасти эти земли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И ваши все вот эти разговоры и обещания, что мы тут добавим, мы пойдем в штыковую с лопатами, в бой и так далее – все это разговоры не для меня, это вот моим альтернативщикам можете рассказать. Я знаю каждый клочок земли на Гомельщине, и эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай.
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Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня
Новости Беларуси. Глава государства 21 июля встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы затронули самые разные:...
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