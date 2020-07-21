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Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем

21.07.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2020 год для Беларуси и белорусов особый, он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. На встрече с активом в Гомеле Президент не обошел стороной и эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешнем году мы отметили 75 лет Великой Победы. Вы в этом плане, конечно, молодцы. А это и Красный Берег, и Ола, и Озаричи, и Гомельское гетто, и много-много других памятников, не говоря о мемориалах. Вы их сохранили, вы за ними смотрите, и я недавно сказал: «Пока мы ходим к памятникам, мы не будем воевать». Как только забудем, как только зарастет эта народная тропа, считайте, что мы взяли оружие в руки. И молодежь к этому надо приобщать.

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Мы молодежь, конечно, упустили, и надо об этом откровенно говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются и так далее. И мы все ахаем-охаем. Ну так мы их упустили. Особенно в Минске.

Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2020 год для Беларуси и белорусов особый, он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. На встрече с активом в Гомеле Президент не обошел стороной и...
 
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