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Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2020 год для Беларуси и белорусов особый, он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. На встрече с активом в Гомеле Президент не обошел стороной и эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы молодежь, конечно, упустили, и надо об этом откровенно говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются и так далее. И мы все ахаем-охаем. Ну так мы их упустили. Особенно в Минске.
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Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем
Новости Беларуси. 2020 год для Беларуси и белорусов особый, он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. На встрече с активом в Гомеле Президент не обошел стороной и...
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