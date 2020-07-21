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«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области изменились и расцвели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За благоустройство и приведение в порядок территорий взялись не только жилищные службы и исполнительная власть, но и сами жильцы.
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Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области...
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