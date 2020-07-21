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«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

21.07.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области изменились и расцвели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

За благоустройство и приведение в порядок территорий взялись не только жилищные службы и исполнительная власть, но и сами жильцы.

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

Алена Чернявская – со Столбцовской земли. Смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Алёна Чернявская

 
 
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Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области...
 
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