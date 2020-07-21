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Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

21.07.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий в области. В частности, речь о «Гомсельмаше», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время структуру сохранили, а сегодня удается еще и работать. Проблемы у производителя сельхозтехники есть, но постепенно их стараются решать. Даже пример из актуального – пока конкуренты сидели в карантине, гомельчане работали. Особенно над экспортом: сбыт товара не только на основной рынок – Россию – но и в Казахстан и Европу.

Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня – небо и земля, хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг крупных ваших заводов крутились сотни жуликов. Чтобы вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены: что-то своим, кто во власти был, что-то – в основном в России, немного «западники». Все было поделено.

Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

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Если бы тогда вы не рискнули, избрав Президентом нынешнего Президента, уже давно это было бы в частных руках. И гарантирую вам, что на Гомсельмаше, к примеру, мы бы уже не говорили о том, что надо выпускать современные комбайны на газомоторном топливе.

Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

Мы постепенно, начиная с этого ротора, создали суперсовременный комбайн. И, ведя переговоры с россиянами, с президентом России, меня все время упрекали: слушай, ну ты же защищаешь свой рынок. Я говорю: «Назови факты». «Первое – Ростсельмаш. Ни одного комбайна вы не покупаете с Ростсельмаша». Я говорю: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Произведи лучший. Комбайн мало произвести, надо создать сервисное обслуживание этого комбайна. И, конечно, вы хотите нам всучить свой комбайн, а обслуживать как? В Ростов ездить не можем». Поэтому мы возродили не только Гомсельмаш.

Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

У этого предприятия много проблем, я знаю, только свет начал загораться в их окнах на Гомсельмаше, но проблем еще много. Но они делают самые современные комбайны, это я знаю лично.

Александр Лукашенко: пугали – если вы нам не отдадите мозырский завод, у вас будут проблемы с рынком

Так вот на Гомсельмаше если бы мы тогда рискнули и приватизировали, вы бы сегодня комбайны там не производили. Вы бы крутили болты и гайки здесь. У вас не было бы конструкторского бюро, у вас не было бы инвестиций, инноваций никаких – это такая была цель. Она никуда не ушла.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин

 
 
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Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий в области. В частности, речь о «Гомсельмаше», сообщили в...
 
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