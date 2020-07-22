ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси заготавливают календулу. Как проходит одна из самых красивых и благоухающих уборочных?

22.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси заготавливают календулу. Как проходит одна из самых красивых и благоухающих уборочных?

Не менее важная уборочная кампания набирает обороты. Но одна из самых красивых и благоухающих уборочных в Беларуси – заготовка календулы в Щучинском районе. Гектары ярко-оранжевых полей и невероятный терпкий аромат. 


Хозяйство «Большое Можейково» – единственное в стране уже больше 50 лет занимается выращиванием лекарственных трав в промышленных масштабах. Работа хлопотная, тонкая. Как проходит сбор ароматного урожая?

Маргарита Басукова в деле новичок, впервые на такой яркой уборочной. Будущий воспитатель решила провести каникулы с пользой. Тем более как пропустить, когда на краю поселка цветет такая красота! Правда, сбор календулы оказался делом хлопотным. Да и вставать приходится рано – старт не позже восьми утра, пока роса не сошла. 

Каждое утро на поля выходят около 25 человек. В день удается собрать с полей до 500 килограммов соцветий. Труд исключительно ручной и в основном женский – календула хоть и неприхотлива, но любит нежные руки. А еще влагу и тепло. В этом году условия как раз подходящие. Урожай получился хороший – до 15 центнеров с гектара. 

Ближе к обеду мешки с сырьем отправляют на взвешивание. Дальше самый важный момент – сушка. На весь процесс не больше 4 часов, иначе сырье придет в негодность. Чтобы сделать 1 килограмм лекарственной травы, уходит до 8 кило свежих цветков. 

Фасуют готовый продукт тоже вручную, аппарат с задачей не справится. Специалисты еще раз проверяют сырье – убирают лишние стебли, случайные остатки других растений. В общем, делают всё, чтобы к потребителю поступило действительно качественное лекарство. А календула знаменита своими полезными свойствами: очищает, заживляет раны, снимает любые воспаления. 

Хозяйство «Большое Можейково» вот уже больше полувека единственное в Беларуси в промышленных масштабах выращивает лекарственные травы. Ромашка, календула, пустырник, валериана. Дело хлопотное, но выгодное. Рентабельность доходит до 20%. Товар не залеживается – две трети идет на экспорт. Интерес к экопродукции в мире растет, как и конкуренция.  

В хозяйстве давно мечтают о модернизации производства – техника позволит автоматизировать процесс и хотя бы частично уйти от ручного труда. А значит, расширить площади, увеличить объемы продукции и рынки сбыта. Пока же самая красивая уборочная подходит к завершению. В ближайшие дни хозяйство вместе с аграриями всей страны погрузится в заботы о сборе зерновых. К своим необычным обязанностям вернутся ближе к ноябрю, когда на полях вырастет валериана. Еще один востребованный в мире продукт. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее важная уборочная кампания набирает обороты. Но одна из самых красивых и благоухающих уборочных в Беларуси – заготовка календулы в Щучинском районе....
 
Новости дня
Новости разные
 
Netflix назвал свои самые популярные сериалы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика