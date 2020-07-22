В Беларуси заготавливают календулу. Как проходит одна из самых красивых и благоухающих уборочных?

Источник материала: ОНТ

Не менее важная уборочная кампания набирает обороты. Но одна из самых красивых и благоухающих уборочных в Беларуси – заготовка календулы в Щучинском районе. Гектары ярко-оранжевых полей и невероятный терпкий аромат.





Хозяйство «Большое Можейково» – единственное в стране уже больше 50 лет занимается выращиванием лекарственных трав в промышленных масштабах. Работа хлопотная, тонкая. Как проходит сбор ароматного урожая?

Маргарита Басукова в деле новичок, впервые на такой яркой уборочной. Будущий воспитатель решила провести каникулы с пользой. Тем более как пропустить, когда на краю поселка цветет такая красота! Правда, сбор календулы оказался делом хлопотным. Да и вставать приходится рано – старт не позже восьми утра, пока роса не сошла.

Каждое утро на поля выходят около 25 человек. В день удается собрать с полей до 500 килограммов соцветий. Труд исключительно ручной и в основном женский – календула хоть и неприхотлива, но любит нежные руки. А еще влагу и тепло. В этом году условия как раз подходящие. Урожай получился хороший – до 15 центнеров с гектара.

Ближе к обеду мешки с сырьем отправляют на взвешивание. Дальше самый важный момент – сушка. На весь процесс не больше 4 часов, иначе сырье придет в негодность. Чтобы сделать 1 килограмм лекарственной травы, уходит до 8 кило свежих цветков.

Фасуют готовый продукт тоже вручную, аппарат с задачей не справится. Специалисты еще раз проверяют сырье – убирают лишние стебли, случайные остатки других растений. В общем, делают всё, чтобы к потребителю поступило действительно качественное лекарство. А календула знаменита своими полезными свойствами: очищает, заживляет раны, снимает любые воспаления.

Хозяйство «Большое Можейково» вот уже больше полувека единственное в Беларуси в промышленных масштабах выращивает лекарственные травы. Ромашка, календула, пустырник, валериана. Дело хлопотное, но выгодное. Рентабельность доходит до 20%. Товар не залеживается – две трети идет на экспорт. Интерес к экопродукции в мире растет, как и конкуренция.

В хозяйстве давно мечтают о модернизации производства – техника позволит автоматизировать процесс и хотя бы частично уйти от ручного труда. А значит, расширить площади, увеличить объемы продукции и рынки сбыта. Пока же самая красивая уборочная подходит к завершению. В ближайшие дни хозяйство вместе с аграриями всей страны погрузится в заботы о сборе зерновых. К своим необычным обязанностям вернутся ближе к ноябрю, когда на полях вырастет валериана. Еще один востребованный в мире продукт.

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