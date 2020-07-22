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Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

22.07.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Один из наших земляков, столкнувшись с прокатными велосипедами, в частности с велосипедами ООО «Колобайк», задался вопросом – почему данные велосипеды не оборудованы в соответствии с ПДД зеркалом заднего вида?

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

фото - иллюстрация

Данный вопрос возник неспроста, уверены, что с такими проблемами или ситуациями сталкивались и другие пользователи. Кого–то штрафовали сотрудники ГАИ за отсутствие зеркала на велосипеде, кого-то сбивали или очень мешали крутящие голову велосипедисты и т.д.

Процесс поиска ответа затянулся практически на два месяца.

Наш соотечественник написал через официальный сайт МВД обращение в УВД, с просьбой пояснить ПДД в части обязательного наличия зеркала на велосипеде и при необходимости принять соответствующие меры для обеспечения ПДД и уменьшения вероятных ДТП.

В ответ на данное обращение УВД Брестского облисполкома предоставило ответ, в котором подтверждается требование об обязательном оснащении велосипеда зеркалом заднего вида. Кроме того, в ответе написано, что в адрес ООО «Колобайк» направлена информация о приведении технического состояния велосипедов в соответствии с требованиями ПДД.

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

По прошествии практически месяца наш земляк, не обнаружив каких-либо изменений в оснащении транспортных средств ООО «Колобайк», написал повторное обращение, и ответ сотрудников УВД ГАИ его, мягко говоря, возмутил.

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Из ответа следовало, что не ООО «Колобайк» нарушает ПДД, а нарушают правила дорожного движения граждане, использующие технику, не оборудованную в соответствии с требованиями ПДД от данной фирмы.

Немного отходя от темы велосипедов, но придерживаясь логики предоставленного ответа, можно провести параллель с прокатными автомобилями, с прокатными лодками и катерами и т.д. – за техническое состояние предоставляемой техники и транспортных средств несет ответственность не владелец, а арендатор. Наверное, это неправильно и не логично, и для восстановления и расстановки всех точек над "и" было написано обращение в ГУ ГАИ МВД Республики Беларусь.

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Ответ от ГУ ГАИ очень обнадежил, что не все потеряно, и права граждан, и обязанности юридических лиц будут восстановлены.

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Будем наблюдать за ситуацией с переоборудованием прокатных велосипедов не только фирмы ООО «Колобайк», но и других.

Как должен быть оборудован велосипед

У велосипеда должны быть исправны тормоза, рулевое управление и звуковой сигнал — звонок или гудок. Также должно быть установлено зеркало заднего вида и световозвращатели: белого цвета — спереди, красного — сзади, и оранжевого — с каждой боковой стороны. Ездить в темное время суток или в туман можно, но на велосипеде должны гореть фонари: спереди — с белым светом, сзади — с красным. Если фонари не работают, придется спешится, то есть сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида
Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

Как на Колобайк "наехали" и теперь им нужно установить на велосипеды зеркала заднего вида

 
 
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  Один из наших земляков, столкнувшись с прокатными велосипедами, в частности с велосипедами ООО «Колобайк», задался вопросом – почему данные велосипеды не...
 
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