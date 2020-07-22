Лагерь «Радуга» при ЦКРОиР Кореличского района зарядил ребят позитивом

Источник материала: Полымя

В этом сезоне продолжена круглогодичная деятельность в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Кореличского района». С 22 июня по 16 июля в лагере с дневным пребыванием оздоровилось 4 ребенка с инвалидностью. Для комфортного отдыха ребят подготовлены помещения для игр и сна, игровая площадка на улице. Организовано полноценное трехразовое питание. Над этим неустанно трудились повара ГУО «СШ №1 г.п. Кореличи». Ежедневно дети с удовольствием съедали завтрак, очень вкусный обед и с нетерпением ждали полдник.





Педагоги ЦКРОиР для своих воспитанников разработали массу интересных и полезных мероприятий, в центре которых ребенок, его интересы, здоровье и безопасность. Воспитательно-образовательная работа с детьми спланирована по неделям с определенной тематикой: первая неделя — Неделя безопасности, вторая — Неделя здоровья, третья — Неделя белорусских традиций, четвертая — Неделя спорта.

В рамках летнего периода продолжена работа по изучению традиций, истории, культуры, природы родного края, поселка. Ребята совместно с педагогами создали тематический уголок «Моя малая родина», провели флешмоб «Малой родине посвящается», виртуальное путешествие «Откроем Беларусь для молодежи мира» ко Дню Независимости Республики Беларусь и др.

В течение лагерной смены в рамках патриотического воспитания дети совершили экскурсии по поселку «Огонь Победы в руках молодых» в рамках участия в областном марафоне ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны; «Дорогами памяти – дорогами мира» в рамках республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!», оформили коллаж «Герои Великой Отечественной войны».

Используя мультипликационные фильмы, педагоги познакомили ребят с героями юбилейных литературных изданий, организовали выставку литературы о сказках и сказочных героях.

Мы надеемся, что время, которое ребята провели в лагере, им запомнится. Дети укрепили свое здоровье, набрались физических сил, приобрели новые знания. Во время лагеря обучающиеся проявили свои творческие и спортивные способности, получили заряд энергии и бодрого настроения на оставшееся время каникул.

Елена ОШМАНКЕВИЧ,

начальник лагеря «Радуга» при ГУО «ЦКРОиР Кореличского района»