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В Колумбии упал военный вертолет – 11 человек пропали без вести
Источник материала: ОНТ
На юго-востоке Колумбии потерпел крушение военный вертолет Black Hawk. По предварительным данным, в результате крушения пострадали по меньшей мере шесть человек, еще одиннадцать числятся пропавшими без вести. Об этом
Известно, что авиакатастрофа произошла в муниципалитете Миту. Утром 21 июля с вертолетом UH-60 Black Hawk была потеряна связь. На его борту находились 17 военнослужащих колумбийской армии. Как сообщил глава оборонного ведомства, шесть человек были спасены и доставлены в медицинские учреждения, однако местонахождение остальных членов экипажа пока установить не удалось.
«Все усилия теперь сосредоточены на поиске и спасении 11 военнослужащих, пропавших после авиакатастрофы», – подытожил Трухильо.
Фото: Flickr / DVIDSHUB
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На юго-востоке Колумбии потерпел крушение военный вертолет Black Hawk. По предварительным данным, в результате крушения пострадали по меньшей мере шесть человек, еще...
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