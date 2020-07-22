В Колумбии упал военный вертолет – 11 человек пропали без вести

Источник материала: ОНТ

На юго-востоке Колумбии потерпел крушение военный вертолет Black Hawk. По предварительным данным, в результате крушения пострадали по меньшей мере шесть человек, еще одиннадцать числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо.

Известно, что авиакатастрофа произошла в муниципалитете Миту. Утром 21 июля с вертолетом UH-60 Black Hawk была потеряна связь. На его борту находились 17 военнослужащих колумбийской армии. Как сообщил глава оборонного ведомства, шесть человек были спасены и доставлены в медицинские учреждения, однако местонахождение остальных членов экипажа пока установить не удалось.

«Все усилия теперь сосредоточены на поиске и спасении 11 военнослужащих, пропавших после авиакатастрофы», – подытожил Трухильо.

Фото: Flickr / DVIDSHUB

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