Началось строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки

Источник материала: ОНТ

Выращивать индейку будут в Копыльском районе. Это ещё один пример того, как развивается аграрный бизнес.

По проекту в деревне Песочное будет производство с полным циклом, что позволит на каждом этапе контролировать качество продукции. Строительство комплекса началось. В перспективе здесь намерены выпускать до шести тысяч тонн мяса индейки в год. Для сравнения, сейчас его в стране производят около двух тысяч тонн. Комплекс позволит сократить импорт, следовательно, цены станут доступнее. Для региона это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет.

На отечественный рынок рассчитывают выйти уже в 2023-м году, изучают и экспортные возможности. В частности, полуфабрикаты из индейки интересуют Россию.

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