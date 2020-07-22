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Началось строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки
Источник материала: ОНТ
Выращивать индейку будут в Копыльском районе. Это ещё один пример того, как развивается аграрный бизнес.
По проекту в деревне Песочное будет производство с полным циклом, что позволит на каждом этапе контролировать качество продукции. Строительство комплекса началось. В перспективе здесь намерены выпускать до шести тысяч тонн мяса индейки в год. Для сравнения, сейчас его в стране производят около двух тысяч тонн. Комплекс позволит сократить импорт, следовательно, цены станут доступнее. Для региона это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет.
На отечественный рынок рассчитывают выйти уже в 2023-м году, изучают и экспортные возможности. В частности, полуфабрикаты из индейки интересуют Россию.
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Выращивать индейку будут в Копыльском районе. Это ещё один пример того, как развивается аграрный бизнес. По проекту в деревне Песочное будет производство с полным...
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