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Открыто говорит о безденежье, бездетности и о слезах из-за Алена Делона. Вся правда о жизни Ирины Розановой

22.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильная женщина, которая не будет плакать у окна — именно такие героини лучше всего получаются у актрисы Ирины Розановой. Сегодня в ее портфолио почти полторы сотни самых разных ролей: главных и эпизодических, комедийных и драматических, положительных и отрицательных. И в каждой из них Розанова не только убедительна, но и сильна. Характер и girls power видны издалека и пронизывают созданные ею образы. Прием актерской игры? Скорее жизненный принцип.

Эта женщина крепко стоит обеими ногами на земле и точно знает, чего хочет, с самого детства. Умеет отделить важное от ненужного и уверена, что добро всегда должно торжествовать над злом. В день рождения этой яркой актрисы вспоминаем ее биографию.

Ирина Розанова родилась летом 1961 года в Пензе. Но уже спустя несколько месяцев после рождения дочери семья перебралась в Рязань, где впоследствии прочно обосновалась. Родители — актеры драматического театра, поэтому на сцене Ирина побывала задолго до своего рождения. Мама не оставляла подмостков почти до самых родов, поэтому неудивительно, что дочери была уготована судьба прямиком в артистки.

«Когда папа впервые увидел меня, сказал: „Какая же она хорошенькая! На бульдожку похожа“. У меня и вправду вместо носа были две дырочки, такая Пульхерия Ивановна. Мама — в слезы! „Ты ее не любишь!“ Мама смешная… Папа любил меня безумно. Я выросла в бесконечных походах, на тренировках, на рыбалках с отцом».

Ирина дебютировала в пять лет: вышла на срочную замену заболевшей юной актрисы в одном из спектаклей, где играла ее мама. Радостный блеск в глазах дочери и успех у зрителей не мог не радовать родительницу, но все же она была против профессиональной актерской карьеры своей малышки:

«Как любая актриса, она знает, какой это несладкий и тяжелый хлеб. Она, наверное, переживала, только отговаривать меня было бессмысленно, и она это понимала. Если я чего-то сильно хочу, я все равно это сделаю, добьюсь. А мне очень хотелось стать актрисой».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina Rozanova (@rozanovairina2017)

Поэтому окончив среднюю школу, Ирина Розанова собирает чемодан и едет покорять Москву. Откуда очень скоро возвращается в родную Рязань: экзамены в Щепкинское училище будущая звезда с треском провалила.

«За столом сидела куча людей, а я видела только одного — Юрия Мефодьевича Соломина, „адъютанта его превосходительства“. У меня, провинциальной девчонки, ножки-то и подкосились. Промямлила стихи, как последняя двоечница, и, плохо себя осознавая, вышла из аудитории. А следом за мной какая-то артистка из комиссии. Говорит: „Девочка, дорогая, а вы откуда сами? Из Рязани? Так поезжайте же обратно, не мучайтесь, не портите судьбу, вам не надо быть артисткой“. И в тот момент я ей даже поверила!».

Поверила, но не до конца. Вернувшись в Рязань, Ирина устраивается на работу в театр: костюмером и актрисой массовки. «Гладила рубашки, чистила сапоги, работала в массовке. Помню, как подглядывала за спектаклем из-за кулис и думала: «Как же хорошо играет этот актер! А все потому, что он в моей рубашке». Ирина верила: однажды удача улыбнется ей и она станет-таки актрисой. Так и случилось. Вторая попытка поступить в институт оказалась гораздо более успешной, и Розанову зачисляют на актерское отделение ГИТИСа.

«В 19 лет началась моя самостоятельная жизнь в другом городе. Чтобы дочка не маялась по общагам, родители сняли комнату. А чтобы не задурила, оказавшись на свободе, со мной отправили мою няню Лизу. Мы долго потом жили вместе. Помню, мне было уже 36 лет, шли переговоры насчет одних съемок: «Мы вам звонили на домашний телефон, вам мама передавала?». Отвечаю: «А это не мама, это моя няня». Изумленная пауза! Какая, мол, няня у 36-летней тетки?».

Уже на втором курсе Ирину Розанову пригласили в труппу Театра имени Маяковского. Его прима — Наталья Гундарева — очень благоволила новенькой и неизменно становилась на ее сторону, когда другие актрисы начинали интриговать против Розановой. Кстати, именно она уговорила Ирину сняться в популярнейшем сериале 90-х «Петербургские тайны», в котором Розанова сыграла одну из главных ролей. Молодая актриса с презрением относилась к работе на телевидении, но Гундарева быстро вернула ее с небес на землю: «Это будет такая популярка, которая тебе и не снилась. Будешь полной дурой, если откажешься». Розанова послушалась, о чем ни разу в будущем не пожалела.

Но это будет еще 10 лет спустя, а пока — в 1985-м — вчерашняя выпускница ГИТИСа только дебютирует в кино. Камера любила ее, а режиссеры ценили талантливую и трудолюбивую актрису. После съемок в перестроечной «Интердевочке» (1989) Петра Тодоровского, где Розанова сыграла проститутку Симу «Гулливер», от поклонников мужского пола не стало отбоя. Смешная и немного нелепая тетка в исполнении Розановой неожиданно оказалась секс-символом для тысяч мужчин. А ведь Ирина даже немного расстроилась, когда вместо главной роли режиссер предложил ей сыграть «Гулливера».

«Мне так хотелось сыграть главную роль, но едва я перешагнула порог, Тодоровский воскликнул: «Сима Гулливер! Ты ж моя любимая, иди сюда! Так вот ты какая!». А я говорю: «Петр Ефимович, миленький! А можно я сыграю интердевочку?» — «Нет! Если таких женщин будут увозить из страны, то никто мне этого не простит».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эта женщина крепко стоит обеими ногами на земле и точно знает, чего хочет, с самого детства. Умеет отделить важное от ненужного и уверена, что добро всегда должно...
 
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