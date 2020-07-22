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Тюрьма не помеха: Бабарико снова возглавил рейтинг белорусских политиков

22.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для анализа специалисты агентства GUSAROV использовали цифры сразу же после регистрации кандидатов, которая состоялась 14 июля. Их сравнили с началом июня, когда потенциальные кандидаты находились еще на этапе сбора подписей.



В агентстве отмечают, что более популярными стали только кандидаты, которые успешно прошли регистрацию, а также экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Именно Бабарико и возглавляет рейтинг. Его популярность, по мнению специалистов агентства, можно объяснить тремя факторами: резонансное уголовное дело, фильм-расследование по одному из государственных телеканалов, отказ в регистрации в качестве кандидата.

На втором месте – успешно прошедший регистрацию Андрей Дмитриев, на третьем – Валерий Цепкало. В ТОП-5 вошла также кандидат Светлана Тихановская.

На волне последних событий и объединения штабов кандидатов в ТОП попали Мария Колесникова, экс-представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико, и Вероника Цепкало – супруга не прошедшего регистрацию Валерия. Несмотря на то, что объединенный штаб Светланы Тихановской начал функционировать недавно, на популярности персон это сказалось стремительно, и они взлетели на верхние позиции в рейтинге.


Инфографика: агентство GUSAROV

На волне последних событий и объединения штабов кандидатов в ТОП попали Мария Колесникова, экс-представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико, и Вероника Цепкало – супруга не прошедшего регистрацию Валерия. Несмотря на то, что объединенный штаб Светланы Тихановской начал функционировать недавно, на популярности персон это сказалось стремительно, и они взлетели на верхние позиции в рейтинге.

Популярность некоторых политиков существенно упала. В первую очередь это Валерий Цепкало (он хотя и вошел в рейтинг, но популярность его снизилась) и остальные потенциальные кандидаты, которые снялись с выборов еще на этапе сбора подписей или не передавали подписи в ЦИК. Например, показатели Николая Козлова и Олега Гайдукевича упали в три раза, Юрия Ганцевича – в пять раз.

Выпал из ТОП-3 предыдущей версии рейтинга и Сергей Тихановский.


Инфографика: агентство GUSAROV

В списке нет Александра Лукашенко. Авторы поясняют, что «исторически» не включают действующего президента в рейтинг, потому что «нет смысла узнавать про него информацию,
 
 
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Для анализа специалисты агентства GUSAROV использовали цифры сразу же после регистрации кандидатов, которая состоялась 14 июля. Их сравнили с началом июня, когда...
 
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