Как выглядит большое здание для метро, которое уже достроили в самом центре Минска

Источник материала: Tut.by

На пустыре между площадью Независимости и улицей Ленинградской выросло новое здание — инженерный корпус для Минского метрополитена. Сплошной строительный забор вокруг него уже убрали. TUT.BY посмотрел, как выглядит новое высотное здание в центре Минска снаружи.





Новый инженерный корпус построили на пустыре прямо за существующим административным зданием метрополитена, что на площади Независимости.

Мы уже смотрели, что новая семиэтажка выглядывает из-за строгого здания метро, если смотреть со стороны торгового центра «Столица». Корпус расположился на площадке, вокруг которой здания из списка историко-культурных ценностей.



На карте видно, где именно построили объект

Новый инженерный корпус предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий. В нем собираются разместить и службу охраны подземки. Общая площадь — около 6 тысяч квадратных метров. Получившееся здание очень похоже на то, что рисовали на рендерах , когда анонсировали стройку.

С административным зданием метро, которое уже давно существует, новостройку соединила пешеходная галерея.













Во время строительства нижнюю часть стройки закрывал сплошной забор, теперь его убрали. Осталось небольшое заграждение и несколько бытовок. Территория вокруг здания уже благоустроена.



