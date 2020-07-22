|
Как выглядит большое здание для метро, которое уже достроили в самом центре Минска
Источник материала: Tut.by
На пустыре между площадью Независимости и улицей Ленинградской выросло
Новый инженерный корпус построили на пустыре прямо за существующим административным зданием метрополитена, что на площади Независимости.
Мы уже смотрели, что новая семиэтажка
Новый инженерный корпус предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий. В нем собираются разместить и службу охраны подземки. Общая площадь — около 6 тысяч квадратных метров. Получившееся здание очень похоже на то, что рисовали на
С административным зданием метро, которое уже давно существует, новостройку соединила пешеходная галерея.
Во время строительства нижнюю часть стройки закрывал сплошной забор, теперь его убрали. Осталось небольшое заграждение и несколько бытовок. Территория вокруг здания уже благоустроена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY посмотрел, как выглядит новое высотное здание в центре Минска снаружи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)