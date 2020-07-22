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Как выглядит большое здание для метро, которое уже достроили в самом центре Минска

22.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пустыре между площадью Независимости и улицей Ленинградской выросло новое здание — инженерный корпус для Минского метрополитена. Сплошной строительный забор вокруг него уже убрали. TUT.BY посмотрел, как выглядит новое высотное здание в центре Минска снаружи.


Новый инженерный корпус построили на пустыре прямо за существующим административным зданием метрополитена, что на площади Независимости.

Мы уже смотрели, что новая семиэтажка выглядывает из-за строгого здания метро, если смотреть со стороны торгового центра «Столица». Корпус расположился на площадке, вокруг которой здания из списка историко-культурных ценностей.


На карте видно, где именно построили объект

Новый инженерный корпус предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий. В нем собираются разместить и службу охраны подземки. Общая площадь — около 6 тысяч квадратных метров. Получившееся здание очень похоже на то, что рисовали на рендерах, когда анонсировали стройку.

С административным зданием метро, которое уже давно существует, новостройку соединила пешеходная галерея.




Во время строительства нижнюю часть стройки закрывал сплошной забор, теперь его убрали. Осталось небольшое заграждение и несколько бытовок. Территория вокруг здания уже благоустроена.


 
Теги: Минск
 
 
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TUT.BY посмотрел, как выглядит новое высотное здание в центре Минска снаружи.
 
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