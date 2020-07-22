В Минске оценили потери в 2021-м от налогового маневра в РФ на $146 млн

"Бюджет следующего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов" / pixabay.com





"Еврорадио" . Об этом 21 июля заявил премьер-министр Роман Головченко. Правительство рассматривало проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает





"Уже сегодня очевидно, что бюджет следующего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов", — цитирует слова премьера правительственная пресс-служба. Он сообщил, что бюджет на 2021 год "предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития".





"Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе 2,4 рубля, среднегодовая цена на нефть — около 40 долларов за баррель", — заявил Роман Головченко.