Экологичную одежду планируют шить в Узде

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С работой предприятия «Марк Формель» председатель Минского облисполкома Александр Турчин познакомился еще в начале апреля этого года. Посещая завод в Заславле, он пообещал побывать и на остальных филиалах в малых городах, – пишет mlyn.by .



На тот момент предприятие, которое специализировалось на выпуске одежды из трикотажа и нижнего белья, перепрофилировалось на производство медицинских масок. Их выпуск, а также комбинезонов был налажен на пяти площадкам предприятия, в том числе и в Узде. В сутки местный цех отгружал около 800 единиц продукции. Во время встречи с учредителем группы компаний «Марк Формель» Андреем Сериковым губернатор отметил, что благодарен коллективу за эту работу.

И вот очередная встреча губернатора с Андреем Сериковым. Но уже — в Узде, куда Александр Турчин прибыл с рабочим визитом. Председатель облисполкома познакомился с условиями труда коллектива, посетил цеха, изучил направления дальнейшей работы.

— Сейчас предприятие возвращается в прежний ритм, – рассказал Андрей Сериков. — Завершается сезон «весна-лето», впереди – «осень-зима». Поэтому акцент сделан на трикотажные изделия…

А вот в планах учредителя новый бренд – наладить производство экологической одежды. Главный довод — вещь, а, точнее, ткань, должна дышать и не содержать ненужных синтетических добавок.

Понятно, реализация проекта потребует определенных сил, вложений, но, по словам Александра Серикова, это того стоит. Ведь продукция, в которой гармонично совместятся два критерия — цена и качество — привлекут покупателя, причем не только белорусского, но и за рубежом.

Интересной эта идея показалась и губернатору.

— Есть желание, почему бы не попробовать. Вы уже доказали, что готовы трудиться в любых условиях, хорошо сработав во время пандемии. А слаженный коллектив всегда поддержит стоящую идею, если в ней видится перспектива, — отметил Александр Турчин.





Сегодня на швейном предприятии в Узде работает 250 человек. Есть вероятность, что число рабочих мест тут будет увеличено. Это станет возможно за счет того, что сюда планируется перенести еще часть производства.

Предприятие «Марк Формель» является одним из валообразующих в районе. Неоднократно его заносили на районную Доску почёта и награждали переходящим Красным Знаменем. Эти факты тоже не остались без внимания.

Вера Лукашевич.

Фото: Сергей Шарай.