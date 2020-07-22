Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию польских яблок

Источник материала: ОНТ

Больше 20 тонн польских яблок пытались незаконно вывезти в соседнюю страну. Таможенники остановили грузовик-двойник.

По документам, российский перевозчик вёз не фрукты, а промышленную смесь. Вот только машина с таким грузом уже пересекла нашу границу чуть раньше. А это был так называемый дублёр – с теми же знаками и документами – разница лишь в товаре. Стоимость нелегальных фруктов без малого 90 тысяч рублей.

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