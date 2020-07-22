ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусское мороженое продают в Пекине

22.07.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусское мороженое продают в Пекине

Белорусское мороженое теперь продают в Пекине. В столицу Китая отправилась первая партия. Это результат работы дипломатов с китайскими импортёрами.

На празднике мороженого, который год назад организовало посольство Беларуси в Китае, наше лакомство смогли оценить на вкус. В итоге сразу девять местных компаний заключили договоры. И хотя отечественный продукт поступил на китайский рынок недавно, у покупателей он пользуется спросом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское мороженое теперь продают в Пекине. В столицу Китая отправилась первая партия. Это результат работы дипломатов с китайскими импортёрами. На празднике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию польских яблок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика