Белорусское мороженое продают в Пекине

Источник материала: ОНТ

Белорусское мороженое теперь продают в Пекине. В столицу Китая отправилась первая партия. Это результат работы дипломатов с китайскими импортёрами.

На празднике мороженого, который год назад организовало посольство Беларуси в Китае, наше лакомство смогли оценить на вкус. В итоге сразу девять местных компаний заключили договоры. И хотя отечественный продукт поступил на китайский рынок недавно, у покупателей он пользуется спросом.

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