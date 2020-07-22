|
Белорусское мороженое продают в Пекине
Источник материала: ОНТ
Белорусское мороженое теперь продают в Пекине. В столицу Китая отправилась первая партия. Это результат работы дипломатов с китайскими импортёрами.
На празднике мороженого, который год назад организовало посольство Беларуси в Китае, наше лакомство смогли оценить на вкус. В итоге сразу девять местных компаний заключили договоры. И хотя отечественный продукт поступил на китайский рынок недавно, у покупателей он пользуется спросом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское мороженое теперь продают в Пекине. В столицу Китая отправилась первая партия. Это результат работы дипломатов с китайскими импортёрами. На празднике...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)