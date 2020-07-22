Ученые опровергли одну из теорий о причинах вымирания неандертальцев

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Болонского университета пришли к выводу, что неандертальцы, жившие в западном Средиземноморье, не вымерли из-за изменений климата. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Nature Ecology & Evolution.



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Идея о том, что изменение климата является фактором вымирания неандертальцев (что произошло в Европе почти 42 тысячи лет назад), нашла значительную поддержку среди научного сообщества. Согласно этой теории, в течение последнего ледникового периода резкие и быстрые изменения климата были решающим фактором исчезновения неандертальцев из-за все более холодной и сухой погоды.

Действительно, ученые могут найти подтверждение этой теории в анализе ледяных кернов из Гренландии и других палеоклиматических архивов континентальной Европы. Но когда речь заходит о некоторых средиземноморских районах, где неандертальцы жили 100 тысяч лет назад, данные говорят о другом. Западное Средиземноморье богато доисторическими находками, и до сих пор никто не проводил палеоклиматическую реконструкцию этих районов.

Теперь исследователи сосредоточили свое внимание на плато Мурге в Апулии, где неандертальцы и Homo Sapiens сосуществовали не менее трех тысяч лет, примерно 45−42 тысяч лет назад.

Данные, полученные при помощи анализа одного из сталагмитов, показали, что изменения климата, произошедшие в этот промежуток времени, не были особенно значительными. По крайней мере, они не могли вызвать вымирание неандертальцев в Апулии и в аналогичных районах Средиземноморья.

Действительно, наблюдаются небольшие различия в количестве осадков в период от 50 до 27 тысяч лет назад, но степень этого изменения недостаточна, чтобы вызвать изменения в окружающей флоре. А изотопы углерода показывают, что биопродуктивность почвы в целом оставалась неизменной в течение этого периода.

Возможно, драматические изменения климата последнего ледникового периода оказали иное влияние на Средиземноморье, чем на континентальную Европу и Гренландию. Это может исключить гипотезу о том, что изменения климата ответственны за вымирание неандертальцев.

Скорее всего, решающую роль в исчезновении неандертальцев сыграли их технологии. Эта гипотеза гласит, что Homo Sapiens охотились, используя технологию, которая была намного более продвинутой, чем у неандертальцев, что и дало нам основное превосходство.