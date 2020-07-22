Семь моторов и 1400 сил: Ford показал электрический гоночный прототип на базе Mustang Mach-E

Источник материала: Tut.by

Отделение Ford Performance продемонстрировало свое новое творение, созданное вместе с компанией RTR Vehicles — прототип Mustang Mach-E 1400. Пожалуй, это самый безумный электрокар из всех, когда-либо выпущенных Ford.





За основу был взят серийный электрический кроссовер Mustang Mach-E , но в итоге от него остались разве что светотехника и некоторые кузовные элементы. В Ford отметили, что Mustang Mach-E 1400 будет использоваться не только в гонках, но и для оценки новых материалов, которые впоследствии могут быть использованы в производстве серийных машин — это, например, композит на основе органических волокон (он легче традиционного углепластика), из которого сделан капот.





Техническая начинка прототипа с серийным Mustang Mach-E 1400 не имеет практически ничего общего. Спереди установлены три электромотора, а сзади — сразу четыре, пиковая отдача достигает 1400 л.с. Электродвигатели приводными валами соединены с дифференциалами соответствующей оси, а саму установку можно настраивать в зависимости от потребностей гонщика и вида дисциплины — это может быть дрифт, заезд на четверть мили, кузовные гонки и т.д. Менять можно не только тип привода (передний, полный или задний), но и настройки подвески и рулевого управления.





На создание гоночной «электрички» ушло 10 тысяч часов работы. Особое внимание было уделено аэродинамике — благодаря развитому «оперению» и огромному антикрылу сзади на скорости 160 миль в час (258 км/ч) прижимная сила достигает 1043 кг. Емкость литий-никель-марганец-кобальт-оксидной батареи (технология NMC) — 56,8 кВтч. На сколько километров динамичной езды хватит одного заряда, в Ford не обмолвились, но известно, что у блока отдельная эффективная система охлаждения, использование которой позволяет сократить время, необходимое для подзарядки между заездами. Из прочих особенностей — тормозные механизмы Brembo и каркас безопасности в салоне, где, к слову, сохранился и второй ряд сидений (и это тоже «ковши» Recaro).





В Ford уже подтвердили, что в ближайшее время Mustang Mach-E 1400 примет участие в одной из гонок серии NASCAR.