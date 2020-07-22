|
Белорусы со всего мира участвуют в новом онлайн-флешмобе
Источник материала: Партизан
Белорусы со всего мира участвуют в новом онлайн-флешмобе. Они оделись в традиционные белорусские национальные костюмы и записали видео.
Традиция живёт / Из архива Еврорадио
Онлайн-флешмоб "Беларускі строй" запустили инициативы "Tradycyja" и "Традыцыйны строй". Они подчеркивают, что белорусский национальный костюм — это идентичность белорусов, связь с предками. А ещё это связь с народом на родине тех наших земляков, которые находятся в разных странах мира. Она помогает почувствовать единство, передает
В видеороликах звучит композиция "Полька" в исполнении группы Vuraj.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы со всего мира участвуют в новом онлайн-флешмобе. Они оделись в традиционные белорусские национальные костюмы и записали видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)