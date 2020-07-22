Белорусы со всего мира участвуют в новом онлайн-флешмобе

Традиция живёт / Из архива Еврорадио

Онлайн-флешмоб "Беларускі строй" запустили инициативы "Tradycyja" и "Традыцыйны строй". Они подчеркивают, что белорусский национальный костюм — это идентичность белорусов, связь с предками. А ещё это связь с народом на родине тех наших земляков, которые находятся в разных странах мира. Она помогает почувствовать единство, передает