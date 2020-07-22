В HBO началась работа над приквелом «Игры престолов»

Источник материала: ОНТ

Компания HBO начала работу над приквелом «Игры престолов», который будет называться «Дом дракона». В новом сериале пойдет речь о династии Таргариенов. Об этом сообщает Insider.

На данный момент проводятся кастинги на главные роли. Это роль Визериса I (пятый король Семи Королевств из Таргариенов), принцесса Рейнира (дочь Визериса I, самопровозглашенная королева Вестероса), королева Алисента Хайтауэр (вторая жена Визериса и мачеха Рейниры) и Эйгон II (младший сводный брат Рейниры).

Действия в сериале будет происходить за 300 лет до событий в «Игре престолов». Другие подробности сюжета держатся в секрете.

Известно, что в сериале будет 10 эпизодов и премьера состоится не раньше 2022 года. Над сценарием работает Райан Дж. Кондал («Колония»). Режиссером пилотной серии выступит британец Мигель Сапочник. Ранее он снял несколько эпизодов «Игры престолов».

Фото: appocalypse.co

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram