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В Беловежской пуще обнаружена противотанковая мина

22.07.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 18 июля, в Королево-Мостовском лесничестве Национального парка «Беловежская пуща» обнаружена противотанковая немецкая мина Теллермина 42 (Tellermine 42 (T.Mi.42)). Об интересной находке сообщили сотрудники заставы №2 Брестского погранотряда.

В Беловежской пуще обнаружена противотанковая мина

Необходимую информацию незамедлительно передали сотрудникам Пружанского РОВД. Найденная мина уже вывезена с территории национального парка и обезврежена саперами.
Прототип таких мин под названием Tellermine появился у немцев на заключительном этапе Первой мировой войны, когда возникла необходимость останавливать резвые английские танки. Мина широко применялась Вермахтом и союзниками Германии в период Второй мировой войны с 1942 года. Из всех противотанковых немецких мин T.Mi. 42 производилась наиболее массово. С 1942 по 1945 год было выпущено более 10 000 000 штук таких снарядов.

В Беловежской пуще обнаружена противотанковая мина

В Беловежской пуще обнаружена противотанковая мина

В заповедных лесах Беловежской пущи подобные находки отмечались и ранее. Так, в апреле 2016 года в кв. 684 Никорского лесничества национального парка была обнаружена осколочная граната РГ-42, а в мае 2015 года в кв. 879 Пашуковского лесничества, на берегу реки Лесная, был обнаружен артиллерийский 88 мм немецкий снаряд времен Второй мировой войны.

 
 
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  В субботу, 18 июля, в Королево-Мостовском лесничестве Национального парка «Беловежская пуща» обнаружена противотанковая немецкая мина Теллермина 42 (Tellermine 42...
 
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