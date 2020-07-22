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В Беловежской пуще обнаружена противотанковая мина
22.07.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 18 июля, в Королево-Мостовском лесничестве Национального парка «Беловежская пуща» обнаружена противотанковая немецкая мина Теллермина 42 (Tellermine 42 (T.Mi.42)). Об интересной находке сообщили сотрудники заставы №2 Брестского погранотряда.
Необходимую информацию незамедлительно передали сотрудникам Пружанского РОВД. Найденная мина уже вывезена с территории национального парка и обезврежена саперами.
В заповедных лесах Беловежской пущи подобные находки отмечались и ранее. Так, в апреле 2016 года в кв. 684 Никорского лесничества национального парка была обнаружена осколочная граната РГ-42, а в мае 2015 года в кв. 879 Пашуковского лесничества, на берегу реки Лесная, был обнаружен артиллерийский 88 мм немецкий снаряд времен Второй мировой войны.
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В субботу, 18 июля, в Королево-Мостовском лесничестве Национального парка «Беловежская пуща» обнаружена противотанковая немецкая мина Теллермина 42 (Tellermine 42...
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