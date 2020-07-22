В Беловежской пуще обнаружена противотанковая мина

Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 18 июля, в Королево-Мостовском лесничестве Национального парка «Беловежская пуща» обнаружена противотанковая немецкая мина Теллермина 42 (Tellermine 42 (T.Mi.42)). Об интересной находке сообщили сотрудники заставы №2 Брестского погранотряда.





Необходимую информацию незамедлительно передали сотрудникам Пружанского РОВД. Найденная мина уже вывезена с территории национального парка и обезврежена саперами.

Прототип таких мин под названием Tellermine появился у немцев на заключительном этапе Первой мировой войны, когда возникла необходимость останавливать резвые английские танки. Мина широко применялась Вермахтом и союзниками Германии в период Второй мировой войны с 1942 года. Из всех противотанковых немецких мин T.Mi. 42 производилась наиболее массово. С 1942 по 1945 год было выпущено более 10 000 000 штук таких снарядов.









В заповедных лесах Беловежской пущи подобные находки отмечались и ранее. Так, в апреле 2016 года в кв. 684 Никорского лесничества национального парка была обнаружена осколочная граната РГ-42, а в мае 2015 года в кв. 879 Пашуковского лесничества, на берегу реки Лесная, был обнаружен артиллерийский 88 мм немецкий снаряд времен Второй мировой войны.