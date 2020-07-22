ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анатолий Лис встретился с профсоюзным активом области

22.07.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель облисполкома Анатолий Лис встретился с профсоюзным активом области.

Анатолий Лис встретился с профсоюзным активом области

Сегодня на Брестчине насчитывается 3200 первичных профсоюзных организаций, охватывающих более 90% экономически активного населения региона. Впрочем, речь шла не только развитии профсоюзного движения, но и о проблемах, которые волнуют граждан. Люди интересовались, каким образом лучше всего закреплять молодых специалистов в сельской местности, спрашивали о ситуации с оздоровлением детей в лагерях и т.д.

Также на встрече затронули вопрос о предстоящих выборах Президента. Губернатор отметил, что в стране успешно функционирует социальное государство. Однако не все помнят, сколько усилий для его создания пришлось приложить.

«Давайте вспомним положение вещей в начале 1990-х годов, – предложил губернатор. – Только на протяжении одного 1992 года цены выросли более чем в 16 раз! Ситуация в стране была катастрофическая. И что мы имеем сегодня? По сравнению с 1994 годом в прошлом году размер зарплат и пенсий увеличился в 25 раз, ВВП на душу населения – в 18 раз, объем промышленного производства – в 9 раз. И поэтому я считаю, что нам необходимо сохранить ту социально ориентированную модель, которая сложилась за эти годы».

Анатолий Лис встретился с профсоюзным активом области

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Председатель облисполкома Анатолий Лис встретился с профсоюзным активом области. Сегодня на Брестчине насчитывается 3200 первичных профсоюзных организаций,...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 причин не голосовать за Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика