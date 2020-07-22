Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель облисполкома Анатолий Лис встретился с профсоюзным активом области.





Сегодня на Брестчине насчитывается 3200 первичных профсоюзных организаций, охватывающих более 90% экономически активного населения региона. Впрочем, речь шла не только развитии профсоюзного движения, но и о проблемах, которые волнуют граждан. Люди интересовались, каким образом лучше всего закреплять молодых специалистов в сельской местности, спрашивали о ситуации с оздоровлением детей в лагерях и т.д.

Также на встрече затронули вопрос о предстоящих выборах Президента. Губернатор отметил, что в стране успешно функционирует социальное государство. Однако не все помнят, сколько усилий для его создания пришлось приложить.

«Давайте вспомним положение вещей в начале 1990-х годов, – предложил губернатор. – Только на протяжении одного 1992 года цены выросли более чем в 16 раз! Ситуация в стране была катастрофическая. И что мы имеем сегодня? По сравнению с 1994 годом в прошлом году размер зарплат и пенсий увеличился в 25 раз, ВВП на душу населения – в 18 раз, объем промышленного производства – в 9 раз. И поэтому я считаю, что нам необходимо сохранить ту социально ориентированную модель, которая сложилась за эти годы».



