Алексей Протас рассказал, почему не будет переходить в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Один из самых талантливых хоккеистов Беларуси Алексей Протас рассказал в интервью hockey.by , почему в отличие от многих молодых игроков решил не покидать Северную Америку ради перехода в «Динамо».



Фото: Виталий Горбатюк, hockey.by

— В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Мы с агентом постоянно были на связи с представителями «зубров». Общались и с тренерами, и с Дмитрием Басковым. Они говорили, что заинтересованы во мне. В АХЛ я пока выступать не могу, поэтому у меня стоял выбор между «Принс-Альбертом» и «Динамо». Поиграть в КХЛ — это очень интересный опыт. Но все-таки мы решили, что для меня на данный момент приоритетнее остаться в WHL. Это и мое мнение также — не хочу так резко менять вектор развития. Но за предложение, оказанное доверие и заинтересованность хочу сказать Дмитрию Юрьевичу Баскову огромное спасибо.

Мы с «Динамо» разошлись на позитивной ноте. Команда ведет очень хорошую подписную кампанию, контракты с клубом оформили многие перспективные хоккеисты. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому хочется пожелать «Динамо» двигаться только вперед. Мои же мысли пока связаны с «Принс-Альбертом». Цель пробиться в НХЛ и заиграть в этой лиге я не отменял. Посмотрим, как все сложится.

— На каких условиях тебя хотело видеть «Динамо»?

— Предлагалось несколько вариантов развития событий, но сейчас не вижу причин это обсуждать, потому что мы выбрали другой путь.

— Есть мнение, что третий год в CHL может привести к стагнации хоккеиста. Не боишься, что и с тобой произойдет нечто подобное?

— Я слышал о таком мнении. Но у каждого хоккеиста свой индивидуальный и неповторимый путь. CHL — серьезнейшая юниорская лига. Люди там действительно прокачиваются. И у меня есть наглядный пример — это канадский нападающий Ноа Грегор, с которым я играл в своем первом сезоне в «Райдерс». Его отправили в ссылку в WHL из команды АХЛ в 20-летнем возрасте — для него это был пятый сезон в нашей лиге. Целый год он провел в «Принс-Альберте», стал лидером чемпионской команды, вернулся в систему «Сан-Хосе» и в прошлом сезоне был основным игроком фарм-клуба, сыграл 28 матчей за «Шаркс» в НХЛ. Поэтому я повторюсь: у каждого свой путь. Сейчас я сосредоточен на тренировках и не зацикливаюсь на том, что может произойти в будущем.

Напомним, что ранее контракты с минским «Динамо» подписали выступавшие в прошлом сезоне в Северной Америке Егор Шарангович, Илья Соловьев, Максим Сушко, Илья Усов, Владислав Колячонок, Владимир Алистров. При этом с некоторыми из них договоры подписаны при условии, что клуб не будет препятствовать их возможному возвращению в США и Канаду.