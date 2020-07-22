ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алексей Протас рассказал, почему не будет переходить в минское «Динамо»

22.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из самых талантливых хоккеистов Беларуси Алексей Протас рассказал в интервью hockey.by, почему в отличие от многих молодых игроков решил не покидать Северную Америку ради перехода в «Динамо».


Фото: Виталий Горбатюк, hockey.by

— В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Мы с агентом постоянно были на связи с представителями «зубров». Общались и с тренерами, и с Дмитрием Басковым. Они говорили, что заинтересованы во мне. В АХЛ я пока выступать не могу, поэтому у меня стоял выбор между «Принс-Альбертом» и «Динамо». Поиграть в КХЛ — это очень интересный опыт. Но все-таки мы решили, что для меня на данный момент приоритетнее остаться в WHL. Это и мое мнение также — не хочу так резко менять вектор развития. Но за предложение, оказанное доверие и заинтересованность хочу сказать Дмитрию Юрьевичу Баскову огромное спасибо.

Мы с «Динамо» разошлись на позитивной ноте. Команда ведет очень хорошую подписную кампанию, контракты с клубом оформили многие перспективные хоккеисты. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому хочется пожелать «Динамо» двигаться только вперед. Мои же мысли пока связаны с «Принс-Альбертом». Цель пробиться в НХЛ и заиграть в этой лиге я не отменял. Посмотрим, как все сложится.

— На каких условиях тебя хотело видеть «Динамо»?

— Предлагалось несколько вариантов развития событий, но сейчас не вижу причин это обсуждать, потому что мы выбрали другой путь.

— Есть мнение, что третий год в CHL может привести к стагнации хоккеиста. Не боишься, что и с тобой произойдет нечто подобное?

— Я слышал о таком мнении. Но у каждого хоккеиста свой индивидуальный и неповторимый путь. CHL — серьезнейшая юниорская лига. Люди там действительно прокачиваются. И у меня есть наглядный пример — это канадский нападающий Ноа Грегор, с которым я играл в своем первом сезоне в «Райдерс». Его отправили в ссылку в WHL из команды АХЛ в 20-летнем возрасте — для него это был пятый сезон в нашей лиге. Целый год он провел в «Принс-Альберте», стал лидером чемпионской команды, вернулся в систему «Сан-Хосе» и в прошлом сезоне был основным игроком фарм-клуба, сыграл 28 матчей за «Шаркс» в НХЛ. Поэтому я повторюсь: у каждого свой путь. Сейчас я сосредоточен на тренировках и не зацикливаюсь на том, что может произойти в будущем.

Напомним, что ранее контракты с минским «Динамо» подписали выступавшие в прошлом сезоне в Северной Америке Егор Шарангович, Илья Соловьев, Максим Сушко, Илья Усов, Владислав Колячонок, Владимир Алистров. При этом с некоторыми из них договоры подписаны при условии, что клуб не будет препятствовать их возможному возвращению в США и Канаду.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых талантливых хоккеистов Беларуси Алексей Протас рассказал в интервью hockey.by, почему в отличие от многих молодых игроков решил не покидать Северную...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зеленая» альтернатива: какие возобновляемые источники энергии есть в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика