|
Запреты на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
22.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Посещать лес временно запрещено в Житковичском, Гомельском, Добрушском, Лоевском и Брагинском районах. Ограничения действуют также в Мозырском, Речицком, Октябрьском, Ельском и Жлобинском районах области.
В Минской области запрет ввели в девяти районах: Вилейском, Молодечненском, Минском, Смолевичском, Крупском, Березинском, Узденском, Любанском и Солигорском. В Гродненской области ограничения действуют в пяти районах: Щучинском, Лидском, Сморгонском, Вороновском и Ошмянском.
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)