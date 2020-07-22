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Запреты на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси

22.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Посещать лес временно запрещено в Житковичском, Гомельском, Добрушском, Лоевском и Брагинском районах. Ограничения действуют также в Мозырском, Речицком, Октябрьском, Ельском и Жлобинском районах области.

В Минской области запрет ввели в девяти районах: Вилейском, Молодечненском, Минском, Смолевичском, Крупском, Березинском, Узденском, Любанском и Солигорском. В Гродненской области ограничения действуют в пяти районах: Щучинском, Лидском, Сморгонском, Вороновском и Ошмянском.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

 
 
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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
 
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