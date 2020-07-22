ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси предложили бизнес-идею для успешного экспорта

22.07.2020 11:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продукт, рынки и сервис. В Беларуси вывели формулу успешного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И держится она на трёх китах. Это наличие востребованного на рынке продукта, финансовая поддержка покупателя и максимальная доступность товара для потребителя. 

В Беларуси предложили бизнес-идею для успешного экспорта


Такую бизнес-идею предложили представители отечественной автотракторной отрасли. Эта тема нашла широкий отклик среди экспертов нового аналитического проекта «Образ будущего». В Белорусском институте стратегических исследований считают: белорусские машиностроители могут развивать свои экспортные возможности ещё эффективнее.

Завоевать новые рынки сбыта сегодня, говорят на крупных промышленных гигантах нашей страны, поможет выпуск качественной интеллектуальной продукции. А конкурентоспособное производство удастся наладить благодаря квалифицированным кадрам.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продукт, рынки и сервис. В Беларуси вывели формулу успешного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И держится она на трёх китах....
 
Новости дня
Новости разные
 
Запреты на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика