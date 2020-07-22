ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси резко подорожало среднее и высшее образование

22.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным Национального банка РБ, цены на высшее и среднее образование в стране в июне текущего года выросли по сравнению с июнем прошлого года на 18,5% и 14,6% соответственно.

Высшее образование оказалось абсолютным лидером по темпам роста цен в РБ среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством. Среднее образование оказалось на третьем месте, а второе заняли страхование личного автотранспорта, подорожавшее на 15,9%.

При этом услуги дошкольных учреждений поднялись в цене на 10%, что оказалось пятым результатом. Значительное увеличение цен в сфере образовании объясняется, по-видимому, стремлением правительства увеличить заработную плату в этой сфере экономики.

Менее всего среди регулируемых цен на товары и услуги за год подорожали торф и дрова — на 1,3% и 1,7% соответственно. Неудивительно — это товары белорусского производства, которые легко производить, но трудно экспортировать. Лекарственные товары выросли в цене всего на 3%, что объясняется мерами правительства в связи с эпидемией.

Максимальный прирост свободных цен в июне оказался меньше, чем у регулируемых государством. Больше всего в годовом выражении подорожали крупа и бобовые: на 13,4%. Это связано, по-видимому, с тем, что спрос на них из-за эпидемии вырос, а значительная часть данных товаров в Беларусь импортируется.

Велосипеды и мотоциклы выросли в цене на 11,1%. Это второй результат. На третьем месте оказались услуги пассажирского транспорта (не регулируемые государством), подорожавшие на 10,7%. Среди лидеров по увеличению оказались услуги банков, цены на которые поднялись на 9,4%, что оказалось пятым результатом.


Цены на некоторые услуги в июне даже сократились (в годовом выражении). Больше всего подешевели услуги гостиниц: на 1,8%. Это последствия эпидемии и закрытых границ. Ткани и пряжа снизились в цене на 1,3%, а мясо и мясопродукты — на 0,5%. Это, скорее всего, также результат закрытых границ.

В целом инфляция, то есть рост потребительских цен, в июне составила 5,2% в годовом выражении. Базовая инфляция, при расчете которой не учитываются цены на товары и услуги, регулируемые государством, составила 3,7%. При этом регулируемые цены и товары поднялись в цене на 6,7%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Национального банка РБ, цены на высшее и среднее образование в стране в июне текущего года выросли по сравнению с июнем прошлого года на 18,5% и 14,6%...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке ГАИ задержала пьяного комбайнера, перевозившего 60 л топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика