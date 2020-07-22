В Беларуси резко подорожало среднее и высшее образование

Высшее образование оказалось абсолютным лидером по темпам роста цен в РБ среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством. Среднее образование оказалось на третьем месте, а второе заняли страхование личного автотранспорта, подорожавшее на 15,9%.





При этом услуги дошкольных учреждений поднялись в цене на 10%, что оказалось пятым результатом. Значительное увеличение цен в сфере образовании объясняется, по-видимому, стремлением правительства увеличить заработную плату в этой сфере экономики.





Менее всего среди регулируемых цен на товары и услуги за год подорожали торф и дрова — на 1,3% и 1,7% соответственно. Неудивительно — это товары белорусского производства, которые легко производить, но трудно экспортировать. Лекарственные товары выросли в цене всего на 3%, что объясняется мерами правительства в связи с эпидемией.





Максимальный прирост свободных цен в июне оказался меньше, чем у регулируемых государством. Больше всего в годовом выражении подорожали крупа и бобовые: на 13,4%. Это связано, по-видимому, с тем, что спрос на них из-за эпидемии вырос, а значительная часть данных товаров в Беларусь импортируется.





Велосипеды и мотоциклы выросли в цене на 11,1%. Это второй результат. На третьем месте оказались услуги пассажирского транспорта (не регулируемые государством), подорожавшие на 10,7%. Среди лидеров по увеличению оказались услуги банков, цены на которые поднялись на 9,4%, что оказалось пятым результатом.









Цены на некоторые услуги в июне даже сократились (в годовом выражении). Больше всего подешевели услуги гостиниц: на 1,8%. Это последствия эпидемии и закрытых границ. Ткани и пряжа снизились в цене на 1,3%, а мясо и мясопродукты — на 0,5%. Это, скорее всего, также результат закрытых границ.





В целом инфляция, то есть рост потребительских цен, в июне составила 5,2% в годовом выражении. Базовая инфляция, при расчете которой не учитываются цены на товары и услуги, регулируемые государством, составила 3,7%. При этом регулируемые цены и товары поднялись в цене на 6,7%.