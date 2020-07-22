В Слуцке ГАИ задержала пьяного комбайнера, перевозившего 60 л топлива

Источник материала: Слуцк Город





Во время несения службы внимание экипажа ГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль «Фольксваген», загруженный под завязку. В багажнике инспекторы обнаружили 3 двадцатилитровые канистры с окрашенным дизельным топливом. Водитель утверждал, что приобрел его на заправке, однако законность покупки вызвала подозрение у инспекторов.

Было установлено, что мужчина работает комбайнером в одном из СПК Слуцкого района.