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В Слуцке ГАИ задержала пьяного комбайнера, перевозившего 60 л топлива
22.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Во время несения службы внимание экипажа ГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль «Фольксваген», загруженный под завязку. В багажнике инспекторы обнаружили 3 двадцатилитровые канистры с окрашенным дизельным топливом. Водитель утверждал, что приобрел его на заправке, однако законность покупки вызвала подозрение у инспекторов.
Было установлено, что мужчина работает комбайнером в одном из СПК Слуцкого района.
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Во время несения службы внимание экипажа ГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль «Фольксваген», загруженный под завязку. В багажнике инспекторы обнаружили 3...
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