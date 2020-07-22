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В Слуцке ГАИ задержала пьяного комбайнера, перевозившего 60 л топлива

22.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке ГАИ задержала пьяного комбайнера, перевозившего 60 л топлива

Во время несения службы внимание экипажа ГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль «Фольксваген», загруженный под завязку. В багажнике инспекторы обнаружили 3 двадцатилитровые канистры с окрашенным дизельным топливом. Водитель утверждал, что приобрел его на заправке, однако законность покупки вызвала подозрение у инспекторов.

Было установлено, что мужчина работает комбайнером в одном из СПК Слуцкого района.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, освидетельствование установило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль правонарушителя был отправлен на штрафную стоянку, 60 литров дизельного топлива изъято. Помимо этого, по факту перевозки дизельного топлива сотрудниками ОБЭП Слуцкого РОВД проводится проверка.

 
 
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Во время несения службы внимание экипажа ГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль «Фольксваген», загруженный под завязку. В багажнике инспекторы обнаружили 3...
 
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