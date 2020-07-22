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Роберт Паттинсон женился? Фанаты увидели на пальце Уотерхаус золотое кольцо
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. 21 июля в Лондоне фанаты увидели на безымянном пальце Сьюки Уотерхаус золотое кольцо, когда она прогуливалась с Робертом Паттинсоном. Теперь поклонники пары подозревают, что актёры поженились.
Как
Напомним, Паттинсон и Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. Пару впервые заметили вместе в июле, когда она ходила на шоу «Мама Миа» в Electric Cinema в Ноттинг-Хилле.
Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которым повезло встретить своих кумиров.
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Новости Великобритании. 21 июля в Лондоне фанаты увидели на безымянном пальце Сьюки Уотерхаус золотое кольцо, когда она прогуливалась с Робертом Паттинсоном....
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