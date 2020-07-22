Роберт Паттинсон женился? Фанаты увидели на пальце Уотерхаус золотое кольцо

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. 21 июля в Лондоне фанаты увидели на безымянном пальце Сьюки Уотерхаус золотое кольцо, когда она прогуливалась с Робертом Паттинсоном. Теперь поклонники пары подозревают, что актёры поженились.

Как сообщает Daily Mail, в декабре 2019 года появились слухи о помолвке Паттинсона и Уотерхаус, однако ни пара, ни её представители не подтвердили эту информацию. В то же время друзья Роберта и Сьюки намекали, что скоро актёр может сделать предложение своей возлюбленной.



Фото: MJ-Pictures.com

Напомним, Паттинсон и Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. Пару впервые заметили вместе в июле, когда она ходила на шоу «Мама Миа» в Electric Cinema в Ноттинг-Хилле.

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