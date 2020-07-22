ГАИ усилит контроль на дорогах с 24 по 28 июля

Источник материала: ОНТ

С 24 по 28 июля госавтоинспекция МВД Беларуси усилит контроль на дорогах страны с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ МВД Беларуси.

Под особый контроль возьмут места массового отдыха, увеселительные заведения, объекты торговли, работающие круглосуточно.

С января по июль 2020 года по вине нетрезвых водителей произошло 166 ДТП, в которых 45 человек погибли и 175 получили ранения.





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